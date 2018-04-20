Мир для украинцев стал ещё более открытым: все больше стран отменяют визовый режим с Украиной

Мир для украинцев становится всё шире и доступнее: с введением безвизового режима с ЕС всё больше стран мира также открывают возможность беспрепятственно побывать у них в гостях. С момента получения безвизового режима список государств, в которые украинцы могут попасть без виз, существенно расширился.

Список безвизовых стран для украинцев постоянно увеличивается. С начала этого года его успели пополнить несколько новых государств.

Сейчас Украина договаривается о безвизовом режиме с Колумбией, о чем 13 апреля сообщили в Министерстве иностранных дел. Ранее украинское дипломатическое ведомство достигло договоренности о безвизовом режиме с двумя странами Южной Америки – Перу и Уругваем.





В марте во время визита президента Петра Порошенко в Катар украинская делегация подписала соглашение с этой страной о безвизовом режиме.





6 февраля стало известно о том, что Украина заключила соглашение о взаимной отмене виз с островным государством Антигуа и Барбуда, которое расположено на Карибах.





31 декабря 2017 года начал действовать безвизовый режим между Украиной и ОАЭ.





С начала введения безвизового режима с ЕС, вступившего в силу 11 июня 2017 года, список стран, которые украинцы могут посетить без виз, значительно расширился. На данный момент для безвизового посещения украинцам доступны более 100 стран.





После получения безвиза с ЕС украинцам стало намного проще посещать государства шенгенской зоны. Безвизовый въезд в перечисленные ниже страны возможен только с туристическими целями на период не более 90 дней в течение 180 дней и только с биометрическими паспортами.

Австрия

Бельгия

Германия

Греция

Дания

Исландия

Испания

Италия

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Словакия

Словения

Венгрия

Финляндия

Франция

Чехия

Швейцария

Швеция

Эстония





Также в прошлом году безвизовыми для украинцев стали государства — члены ЕС, которые не входят в шенгенскую зону:

Болгария

Румыния

Кипр

Хорватия







В течение 90 дней украинцы могут находиться без визы на территории следующих государств:

Аргентина

Албания

Азербайджан

Армения

Беларусь

Бразилия

Гаити

Грузия

Гватемала

Гондурас

Гренада

Доминиканская республика (21 день)

Израиль

Казахстан

Коста-Рика (сбор в размере $29 платится при выезде из страны)

Киргизия

Македония

Молдова

Монголия

Намибия

Панама

Парагвай

Перу

Россия

Сальвадор

Таджикистан

Узбекистан

Фиджи (4 месяца)

Черногория

Чили

Эквадор





Безвизовыми для жителей Украины на 30 дней сейчас являются следующие страны. В случае, если количество дней отличается от 30, уточнение приводится в скобках.

Антигуа и Барбуда

Босния и Герцеговина

Бруней

Барбадос

Египет (без визы можно находиться 15 дней, если путешествуете как турист)

Восточный Тимор

Вануату

Гонконг (14 дней)

Индонезия

Китай – Пекин (до 3-х дней безвизовый транзит)

Самоа (60 дней)

Свазиленд

Малайзия

Микронезия

Ниуэ

Объединённые Арабские Эмираты

Палау

Сербия

Турция (60 дней)

Тувалу

Тунис (в случае купленного тура и резервации отеля)

Сент-Винсент и Гренадины

острова Кука

Сейшельские острова

Как свидетельствует официальная статистика Еврокомиссии, в 2017 году граждане Украины вдвое реже обращались за краткосрочными шенгенскими визами, чем в 2016-ом.

В частности, в 2017 году украинцы обращались за «шенгеном» 720 976 раз, тогда как количество обращений в 2016 году составляло 1 411 950. Соответственно, в 2017 году граждане Украины получили в консульствах стран Шенгена 694 349 шенгенских виз, что вдвое меньше, чем в 2016 году (1,36 млн).

В 2017 году Украина заняла 6 место по количеству полученных шенгенских виз, тогда как в 2016 году была третьей после России и Китая.

Источник: Politeka