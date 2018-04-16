В Украине отказались от понятия "половая зрелость"

В Украине вступает в силу новый закон: Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации».



Принятие соответствующих изменений и дополнений будет способствовать повышению состояния защиты и соблюдения прав ребенка в Украине, приблизит украинское законодательство к международным стандартам обеспечения защиты ребенка от сексуальной эксплуатации, позволит Украине выполнить рекомендации Комитета ООН по правам ребенка и Европейского комитета по социальным правам Совета Европы, говорится в сообщении пресс-службы Президента.



Законом предусмотрены изменения в статью 155 УК Украины, которыми криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом. Таким образом, устанавливается минимальный возраст полового совершеннолетия, что соответствует рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка, а также не возникает необходимости в обязательном проведении судебно-медицинской экспертизы для установления половой зрелости потерпевшего, что существенно облегчает процесс квалификации и доказывания этого преступления.



Кроме того, использование предложенного в Законе возрастного критерия и отказ от употребления термина «половая зрелость» резко снизит вероятность объективной постановки в вину, поскольку субъективная сторона этого преступления требует от виновного осознания, что потерпевший не достиг половой зрелости. В то же время, физиологическое (половое) развитие является индивидуальным, и установление факта недостижения потерпевшим лицом половой зрелости нередко требует специальных знаний, а в отдельных случаях невозможно без проведения соответствующей экспертизы.