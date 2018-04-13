За подкуп избирателей вместо парламента можно будет попасть на нары

"Пакетик с гречкой" может стать на ближайших выборах источником больших неприятностей: министерство внутренних дел разработало законопроект об ответственности за нарушение избирательных прав граждан. Верховная Рада может принять законопроект об усилении ответственности за подкуп избирателей до лета 2018 года.







Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, передает ZN,UA

"Предложенные изменения обеспечат неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав и декриминализируют мелкие правонарушения, которые не влияют на ход выборов", - отметила Ковальчук на заседании правительства.

По ее словам, предлагается лишать свободы до 2 лет по следующим статьям УК: ч .1 ст 158-1 – за незаконное использование, вброс бюллетеней; ч. 1 ст. 159 – нарушение тайны голосования членом избиркома, кандидатом или наблюдателем; ч 1. ст. 160 – получение избирателем неправомерной выгоды, связанной с реализацией активного или пассивного избирательного права и т.п.

За предоставление избирателю неправомерной выгоды, косвенный подкуп избирателей, фальсификацию документации предлагается лишать свободы до шести лет. Действующий Уголовный кодекс предусматривает максимальную санкцию за предложение избирателю неправомерной выгоды в виде лишения свободы сроком до трех лет.

"Правоохранители также получают возможность осуществлять негласные следственные действия и собирать доказательства для привлечения к ответственности недобросовестных участников в предвыборной борьбе", – добавила Ковальчук.







