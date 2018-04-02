Екатерину Амосову уволили с поста ректора Национального медуниверситета им. Богомольца

Противостояние ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерины Амосовой и Минздрава закончилось увольнением руководителя вуза. Впрочем, ректор собирается восстанавливаться на работе через суд.



Министерство здравоохранения Украины распорядилось уволить ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерину Амосову.



Об этом псообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на текст соответствующего приказа, передает Громадське.





Отмечается, что приказ об увольнении подписал госсекретарь МЗ Артем Янчук 30 марта. Согласно сообщению, Амосова утром 2 апреля во время брифинга подписала соответствующие документы о том, что она ознакомлена с приказом.



Как уточнила Амосова, приказ о ее увольнении университет получил в пятницу вечером.



Напомним, ректор Амосова обратится в суд с иском на Минздрав по ее увольнению.



Минздрав создал комиссию для проверки всех обстоятельств срыва экзамена «Крок 1. Стоматология» в медуниверситете Богомольца. На время работы комиссии - до 23 марта - было принято решение об отстранении ректора Екатерины Амосовой.



Напомним, 2 марта отстраненного ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову суд восстановил в должности.



Ранее, 20 февраля Министерство здравоохранения Украины отстранило от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову.



Ректора отстранили из-за того, что студенты стоматологического факультета не смогли сдать обязательный для продолжения обучения экзамен «Крок 1. Стоматология».



Сама Амосова заявила, что ее отстранили от исполнения обязанностей «за отказ со стороны заместителя МЗ осуществить противоправные действия».



Наблюдательный совет медуниверситета Богомольца поддержал отстраненного ректора Амосову.



20 февраля студенты Национального медицинского университета имени Богомольца заблокировали вход в вуз исполняющему обязанности ректора Михаилу Захарашу.



На фоне этого противостояния, в котором, кстати, далеко не все преподаватели и студенты находятся на стороне ректора, как-то поблекло и забылась еще одно важное дело - смерть студентки из Туркменистана, которая покончила с жизнью из-за того, что в медвузе ей отказали в продлении обучения. Существует версия, что дело необходимо квалифицировать как доведение до самоубийства и как имеющее коррупционную составляющую. Но потом начался скандал с КРОКом, который закончился, на сегодняшний день, увольнением ректора.