Лучшие народные средства для увеличения потенции - что подтверждают ученые

Учёные не всегда соглашаются с предложениями народной медицины. Однако проверенные столетиями рецепты давно пополнили арсенал медицинских средств, несмотря, что таковыми во общем-то и не являются. Особенный интерес вызывают рецепты, помогающие повысить потенцию и сохранить мужское здоровье.

Проблемы с потенцией волнуют почти каждого мужчину, независимо от возраста, однако, не каждый готов обращаться к врачу.

Народные рецепты для повышения потенции часто доступны по стоимости и не имеют побочных эффектов.

Конечно, при серьезных заболеваниях народные методы повышения потенции могут быть лишь дополнением к лечению причины, основного заболевания, которое привело к проблемам с эрекцией. В этом случае нарушения потенции могут быть длительными и стойкими.

Причины серьезного ухудшения половой функции:

- возрастные изменения гормонального фона;

- болезни мочеполовой системы, такие как простатит или уретрит, аденома простаты;

- болезни нервной системы;

- последствия злоупотребления алкоголем и табакокурением;

- гиподинамия (малоподвижный образ жизни);

- нерациональное питание (злоупотребление животными насыщенными жирами, мучным и сладким).

Перечисленные факторы влияют в том числе на работу эндокринной системы, которая отвечает за производство организмом мужских половых гормонов.

Врач, проведя диагностику и назначив лечение, пояснит – достаточно ли незначительной коррекции образа жизни, или мужчине ледует пройти лечение. В любом случае простые проверенные веками способы повышения потенции способны оказать эффективное воздействие на улучшение половой функции. К ним относятся:

- лекарственные травы;

- корни, плоды и семена;

- продукты (мед, орехи, яйца и молочные продукты).

Лекарственные травы для повышения потенции

При употреблении некоторых из указанных трав в качестве профилактического средства потенция всегда будет оставаться «на высоте». Наиболее полезны из них:

— петрушка — положительно влияет на потенцию из-за высокого содержания в ней витамина С;

— сельдерей — позволяет сохранить мужскую силу до старости при ежедневном приеме с петрушкой;

— горянка стрелолистная — ее экстракт улучшает эрекцию, улучшает либидо, остроту ощущений при сексе, повышает количество и скорость сперматозоидов, увеличивая шансы зачатия;

— Иван-чай — благодаря наличию множества полезных веществ стимулирует работу эндокринной системы, в том числе повышает выработку тестостерона. В качестве легкого успокоительного снимает стресс, который имеет негативное влияние на эрекцию.

— гинкгобилоба — экзотичное растение, обладающее множеством полезных свойств. Насыщает кислородом и кровь, улучшает поступление крови к органам малого таза, в том числе к гениталиям, что улучшает эрекцию и половые функции в целом. Принимают в виде экстракта в капсулах и в спиртовой настойке.

Корни, плоды и семена, другие продукты для улучшения мужского здоровья

Корень женьшеня — одно из самых популярных растений, которое используется в том числе и для борьбы с ослаблением потенции. Улучшает кровообращение, что положительно сказывается и на кровоснабжении половых органов мужчины. Регулярный прием улучшает качество спермы.

Рекомендуется прием не в виде спиртовой настойки, а в виде сухого экстракта. Полезно смешать его с медом в пропорциях — на 25−30 грамм экстракта корневища женьшеня на 600 гр меда. Настаивайте 10 суток и затем принимайте по 1 чайной ложке натощак.

Корень аира — стимулирует выработку семенной жидкости и при длительном употреблении улучшает эрекцию. Высушенные корешки можно просто разжевывать во рту. Также его добавляют в чаи и травяные отвары.

Ягоды боярышника — придают энергию, выносливость, повышают либидо, улучшают потенцию. Как употреблять? Взять 1 ст. ложку плодов, залить 1,5 литра кипятка, прокипятить 30 минут на маленьком огне. Принимать по 50 мл натощак. Закончив отвар, следует сделать перерыв минимум в 1 неделю, во избежание снижения давления.

Семена крапивы — заваривают в виде чая, принимают натощак.

Лучшим средством для улучшения половой функции является мед. Особенно он хорош в сочетании с грецкими орехами, так как последние к тому же содержат растительный протеин.

Самое вкусное и полезное средство, повышающее потенцию: примите за правило, чтобы у вас на столе всегда стояла пиала или вазочка с медом, густо перемешанным с грецкими орехами. Пусть это станет любимой закуской к чаю, особенно хорош для потенции черный крупнолистовой чай с мятой вприкуску с медом с грецкими орехами. Сахар в этом случае добавлять в чай не нужно.

Мед также принимают и с другими ингредиентами, например, смешивают мед с имбирем в пропорции 1:1, или с чесноком. Принимают трижды в день натощак.

Продукты для улучшения потенции

Орехи — подойдут любые, так ка все они являются прекрасным источником аргинина, улучшающего половую функцию, а также витамина Е и белков растительного происхождения, незаменимых для мужского здоровья.

Самые полезные — грецкие орехи, так как кроме витаминов имеет еще и жирные кислоты Омега-3. Рекомендуются также миндаль, фундук, фисташки, однако польза грецких для потенции — вне конкуренции.

Мясо (нежирное) — источник белков и аминокислот, которые содержатся только в белке животного происхождения. Они необходимы как «строительный материал» для производства семенной жидкости, спермы.

Яйца куриные и перепелиные — для поддержания мужской половой функции принесут неоценимую пользу. Они содержат большое количество витаминов и аминокислот, а также являются источником белка животного происхождения. Для поддержания мужского здоровья достаточно употреблять 1 куриное или 3−4 перепелиных яйца. В идеале они принимаются натощак, сырыми.

Молоко и кисломолочные продукты — чрезвычайно полезны для здоровья, способны обеспечить мужской организм почти всеми полезными веществами, которые нужны для поддержания сексуальной функции. Молочные продукты содержат витамины B1, В3, В6, С, Е, а также фолиевую кислоту, бета-каротин и селен. Достаточно 1−2 стаканов сырого молока, — или для тех, кто не переносит сырое молоко (страдает лактазной недостаточностью) — кефира, простокваши, йогурта или 100−150 грамм творога — чтобы сохранять в организме оптимальный баланс кальция и магния.

Рыба и морепродукты — содержат фосфор, необходимый для выработки качественной спермы, а цинк защищает простату от воспалений.

Цитрусовые, зелень — большое количество калия поддерживает потенцию, а витамин С делает оргазмы более яркими.

Семечки. Содержат много нуклеиновых кислот, без которых нормальное производство спермы невозможно.

От чего отказаться для улучшения потенции

Полностью следует отказаться от:

— сахара в любом виде;

— белой муки в любом виде;

— картофеля;

— жирных продуктов животного происхождения.

Простые требования рационального питания, полноценный сон и регулярная дозированная физическая нагрузка могут творить чудеса — потенция придет в норму. А применение приведенных выше народных рецептов дополнительно укрепят ее, сделав вашу сексуальную жизнь полноценной и богатой.