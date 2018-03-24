Полиция Николаева проверяет версию "Доведение до самоубийства" в деле летчика Волошина

В Николаеве два дня назад похоронили покончившего с собой летчика Владислава Волошина. Жители города считают, что он не просто покончил с собой, а его довели - полиция Николаевской области даже открыла соответствующее производство и проверяет версию "Доведение до самоубийства".





Владислав Волошин исполнял обязанности генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт".

Следственные органы проверяют версию о доведении до самоубийства участника АТО, жителя Николаева Владислава Волошина, а его

земляки открыто обвиняют в трагедии руководство ОГА и пикетируют здание администрации.

В сообщении полиции говорится, что следователи тщательно проверят все версии трагедии. И призывают граждан, которые владеют информации о произошедшем дать показания по делу, уверяя, что каждое такое свидетельство без внимание не останется. В самом Николаеве вспыхивают протесты, вызванные трагическим происшествием.

Многие открыто обвиняют руководство области в гибели героя и требуют отставки губернатора Алексея Савченко. Так в среду, 21 марта, возле администрации президента в Киеве прошел митинг за отставку главы области. Днем ранее такое же мероприятие состоялось возле Николаевской ОГА.





Следственные органы проверяют версию о доведении до самоубийства участника АТО, жителя Николаева Владислава Волошина. Между тем, его земляки открыто обвиняют в трагедии руководство ОГА и пикетируют здание администрации. Согласно сообщению пресс-службы управления Нацполиции Николаевской области, по делу Владислава Волошина "внесена дополнительная квалификация". Теперь следственные органы рассмотрят версию доведения до самоубийства. Об этом сообщает "Диалог.UA". В сообщении полиции говорится, что следователи тщательно проверят все версии трагедии. И призывают граждан, которые владеют информации о произошедшем дать показания по делу, уверяя, что каждое такое свидетельство без внимание не останется. В самом Николаеве вспыхивают протесты, вызванные трагическим происшествием. Многие открыто обвиняют руководство области в гибели героя и требуют отставки губернатора Алексея Савченко. Так в среду, 21 марта, возле администрации президента в Киеве прошел митинг за отставку главы области. Днем ранее такое же мероприятие состоялось возле николаевской ОГА.



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