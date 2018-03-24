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Сегодня, 18:37
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Китайский метрополитен всполошил поезд-призрак

Охранники метрополитена в китайском городе Баотоу столкнулись с необъяснимым явлением на экранах камер наблюдения. К перрону одной из станций подъехал... совершенно прозрачный поезд, постоял в ожидани пассажиров и уехал. В поезд никто не садился, да и сам состав пришёл в такое время, когда метрополитен практически пустовал. Ощущение охраны оказалось не из приятных - они твердят, что не хотели бы испытать его вновь.


 Китае охрана метрополитена на камеру зафиксировала необычный рейс. На прошлой неделе на станции метро в городском округе Баотоу автономного района Внутренней Монголии был перерыв, никаких поездов на станции не ожидалось. Появление прозрачных вагонов привело в шок охрану, которая просматривала запись камер видеонаблюдения в подземке. Сотрудники метро утверждают, что за все время своей работы ни разу не видели ничего подобного и не желают становиться свидетелями похожего вновь.


Состав поезда со светящимися фарами, состоящий из семи вагонов, задержался на перроне вокзала двадцать секунд. Скорее всего, он ожидал высадку и посадку пассажиров. Но видимых пассажиров в вагоны состава не село.

На днях это видео залили на видеохостинг YouTube. Там пользователи продолжают вести бурные дискуссии по поводу похождения этого транспортного средства. Некоторые юзеры уверены, что это поезд-призрак из другого измерения. А скептики считают это банальным "разводом" легковерных. Большинство комментирующих решили, что это таки фейк, монтаж, и даже не Китай, а Москва, метро "Полежаевская", а "прозрачный" поезд - просто отражение в стекле.

Что интересно, считая, что это фейк, пользователи, тем не менее, вновь и вновь пересматривают видео, которое набрало уже почти два миллиона просмотров. Впрочем, пожалуй, именно это и было целью этого "загадочного" видео.


Источник: znaj.ua

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