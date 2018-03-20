ГПУ подозревает "Новую почту" в махинациях, но обещает подумать

В социальных сетях проходит своеобразный флешмоб в поддержку "Новой почты", в которой, как известно,Генеральная прокуратура в пятницу провела обыски в офисах компании "Новая Почта" по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах.





Об обысках сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"По данным ГФС, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему для предоставления услуг по переводу в наличность безналичных средств и минимизации налогов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности", - написала она.





Указанные действия, по словам пресс-секретаря генпрокурора, привели к неуплате налогов в особо крупных размерах.





Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в офисах компании «Новая Почта» в Киеве, Полтаве и Харькове. Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель «Новой Почты» Владимир Поперешнюк . По словам Поперешнюка, сотрудники ГПУ обыскали его и его рабочий кабинет и изымают личный компьютер Владимира. «Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране», – пишет Поперешнюк.





В прокуратуре подтвердили факт обысков в «Новой Почте». Пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган сообщила, что главные следователи структуры проводят 15 обысков складских и офисных помещений компании в Киеве Полтаве, Харькове и Днепре.





Пользователи боятся, что действия прокуратуры сломают деятельность отлично работающего предприятия, поскольку в последние дни распространился слух о том, что речь идёт вовсе не о неуплате налогов, а о пересылке безакцизного алкоголя и наркотиков. Однако Генпрокуратура пока не пояснила подозрений. Более того, Лариса Сарган написала:





"Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц компании не будет получено, уголовное производство будет закрыто".





То есть, если нарушение законодательства установлено не будет, то урон имиджу предприятия как бы не в счёт.





В прежние годы у "Новой почты" уже были как бы неприятности с законом. Как бы - потому что очень близкие к тогдашнему президенту Виктору Януковичу круги пытались "отжать" успешное предприятие.



