Бесславный путь от символа до... - в Раду передали представление на арест Савченко

Мы все помним, как переживали за Надежду Савченко, как верили её героизму, когда она пребывала в российской тюрьме. Она была, действительно, символом надежды - на будущее, мир, уверенность Украины. Мы боролись за её освобождение.

Когда её привезли, после долгих судов и переговоров, в Украину, первыми словами Савченко было обращённое к украинцам: "Не дайте мне скурвиться..." Но этот путь Надежда Савченко прошла стремительно и бесповоротно: то, что она начала вытворять в Верховной Раде, куда попала благодаря полулизму партии "Батькивщина" и лично Юлии Тимошенко (в том числе и по отношению к самой Тимошенко), уже и передать трудно. Финал оказался закономерен.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и аресте народного депутата Украины Надежды Савченко.

"Документы по нардепу Савченко поданы в ВР", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook и выложила фотокопию обращения Луценко к председателю Верховной Рады Андрею Парубию, передаёт ZN,UA.

"Направляю для согласования, согласно действующему законодательству, представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержании и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей (арест) в отношении народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны", - говорится в письме.

Также генпрокурор подал в парламент материалы, которыми обосновывает свое представления объемом 174 лист.

Надежду Савченко подозревают в причастности к "делу Рубана". Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта. Под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию партию оружия, спрятанного в мебели. Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале, атаки на Верховную Раду и убийства депутатов и других государственных деятелей.

По словам главы СБУ Василия Грицака, в деле о подготовке терактов будут и другие фигуранты. В частности, в обвинительном акте упоминается экс-помощник Савченко Олег Мезенцев.











