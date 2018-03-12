Дело Елены Зайцевой: версия обвиняемой

В Харькове продолжается суд над виновниками аварии, в которой погибли шесть человек, а пятеро получили различные степени травм. Елена Зайцева считает, что во время аварии она ехала со скоростью 80 км в час. Накануне она была с подругой в ресторане, но спиртное не употребляла, сказала Зайцева.





Обвиняемая в ДТП с многочисленными жертвами, которое произошло в центре Харькова 18 октября 2017 года, водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева отрицает, что в день аварии принимала наркотики. Во время допроса в суде Зайцева рассказала, что в день аварии она отдыхала с подругой в ресторане "Чили", но спиртного не пила, передает ZN,UA





Зайцева заявила, что после того, как попала в ДТП в 2007 году, страдает головными болями. По ее словам, в последнее время, ей помогает только "Пенталгин", но она принимает его не чаще 1-2 раз в месяц. Девушка утверждает, что именно вечером 17 октября (накануне аварии) приняла таблетку перед сном.





"Наркотики я никогда не пробовала", - сказала Зайцева.





Обвиняемая затруднилась назвать скорость, с которой двигалась на момент столкновения, но признала, что через площадь Конституции (перед перекрестком, где произошло ДТП) ехала приблизительно 80 км/час.





Водитель Lexus утверждает, что ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Touareg. По словам Зайцевой, она зажала клаксон и в последний момент перед столкновением нажала педаль тормоза, но это не позволило избежать ДТП.





"После того, как Volkswagen протаранил мой автомобиль, машину наклонило набок, перевернуло, я перелетела на пассажирское сидение. В это время я не управляла автомобилем и его в таком состоянии вынесло на людей", - рассказала подсудимая.

На вопрос, почему Зайцева превысила скорость, обвиняемая ответить не смогла.





В то же время она в очередной раз заявила, что признает свою вину и все гражданские иски, заявленные потерпевшими.

"Я признаю все иски. Я нахожусь в СИЗО и ничего не могу... Я просила своих родителей, чтобы они перечислили суммы всем потерпевшим… помощь приняли не все. Когда я отбуду свое наказание, я буду помогать всем потерпевшим. Готова понести любое наказание, которое решит суд", - заявила виновница происшествия.





Напомним, что вечером 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы, в том числе беременная женщина. На проезжей части столкнулись автомобили Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел с проезжей части и наехал на группу пешеходов.

Киевский райсуд Харькова избрал Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Вскоре аналогичную меру пресечения избрали второму участнику ДТП - Геннадию Дронову.





Досудебным расследованием установлено, что оба водителя нарушили правила дорожного движения, что привело к гибели 6 людей и травмам различной степени еще 6 человек. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.