Под руководством серийного убийцы - пожизненно заключенного подростки убили человека

В Николаевской области подростки совершили преступление, которое не поддается определению: несовершеннолетние утопили мужчину в ванне. Перед этим они сняли на видео непристойные действия в отношении потерпевшего. Преступлением подростков руководил прямо из тюрьмы 44-летний заключённый, приговорённый к пожизненному заключению.

Это произошло 5 марта. В ванной комнате квартиры в Ингульском районе было обнаружено тело 39-летнего хозяина. По заключению экспертов, мужчина был утоплен, сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

На раскрытие этого преступления были задействованы сотрудники Ингульского отдела полиции, оперативники управления уголовного розыска Николаевского главка и следователи Главного управления. Полицейские разыскали лиц, причастных к убийству в тот же день, установив их в результате осуществления ряда оперативных мероприятий. Трое жителей Луганской области, один 16-ти и двое 17-ти лет, были задержаны следователями в порядке ст. 208 УПК Украины.

Подростки приехали в Николаев еще несколько месяцев назад. По их словам, - на учебу, а на самом деле прятались в арендованной квартире от органов следствия после совершения группового изнасилования мужчины на Луганщине.

Поддерживая постоянную связь с заключенным, приговоренным к пожизненному лишению свободы за совершение ряда убийств и изнасилований, юноши периодически получали от так называемого «куратора» разные задачи. Наставнику подростки подчинялись беспрекословно и выполняли его задачи беспрекословно.

Сначала нужно было подыскать в сети интернет жертву, начать общение, а потом договориться о встрече, снять на видео групповые развлечения и отправить заказчику.

В этом случае пострадавший имел нетрадиционные интимные предпочтения, поэтому для поиска единомышленников был зарегистрирован на специальном сайте. Долго уговаривать мужчину, чтобы он согласился на деликатные предложения собеседников, не пришлось.

В день убийства николаевец ожидал визит парней у себя дома. Там события развернулись неожиданно для хозяина: несовершеннолетние раздели домовладельца, одежду снял один из ребят, имитируя непристойные действия, другие все снимали на видео и угрожали оглаской.

А потом куратор из тюрьмы, имея возможность беспрепятственной связи, приказал им убить жертву. Для этого подростки наполнили ванну водой и утопили мужчину, после чего из квартиры забрали технику хозяина, его банковскую карточку, с которой сняли семь тысяч гривень, и ушли.

Но вскоре их задержали оперативники. Награбленное вместе с другими вещественными доказательствами правоохранители изъяли.

При содействии Пенитенциарной службы Украины было установлено место отбывания наказания куратора злоумышленников, он находится в тюрьме в Днепропетровской области. Сейчас правоохранители проводят с ним следственные действия.

Участникам преступления сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 12 ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство» и ч. 4 ст. 187 «Разбой» УК Украины, санкции которых предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Также правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений не только на территории Луганской и Николаевской областей, но и других регионов.