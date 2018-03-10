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Вчера, 15:43
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Президент Пётр Порошенко встретился с известными украинскими блогерами

Встречу президента Петра Порошенко с известными в социальных сетях блогерами СМИ различного направления интепретировали по-разному. Однако несомненным позитивом является то, что встречи отныне будут более частыми (возможно, даже регулярными), и в разговоре принимали участие не только те, кто безоговорочно стоит на позициях президента, но и является критиком определённых его действий.

В частности, среди участников были: Александр Нойнец, Виктор Трегубов, Юрий Гудименко, Филипп Духлий, Mason Lemberg Каменяр, Богдан Карпенко (Батяр), Елена Монова, Серж Марко, Роман Доник, Мирослав Олешко, Ibigdan, Денис Пятигорец, Ярослав Матюшин, Дана Яровая, Алексей Петров, Мартин Брест, Виктор Пузанов. По словам блогера Виктора Пузанова, одним из организаторов встречи был советник Президента Украины Юрий Бирюков.

Такая встреча доказывает, что влияние и авторитет блогеров в соцсетях растёт - к ним прислушивается и власть, понимая, что они, отчасти, формируют общественное мнение и расширяют информационное поле. А информационое поле - это именно то, что сейчас важно для понимания ситуации и укрепления позиций государственности в Украине.

Каждый из блогеров определял для себя сам, как и чем делиться (или не делиться) со своими фолловерами. С их страницами можно познакомиться здесь:

А здесь - отчёты блогеров о встрече, которые читатели могут увидеть в ленте журналиста Аллы Комаровой.

Отчёты обновляются.


Ярослав Матюшин: https://www.facebook.com/umniyyar/posts/1841013235971318

 

Алексей Петров: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1607261269370535&set=a.377478042348870.87670.100002600324111&type=3&theater

 

Игорь Бигдан: https://ibigdan.livejournal.com/21715770.html


Виктор Трегубов  https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/1727603903926470

 

Мартин Брест https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2037521813139421&id=100006448650648

 

Богдан Карпенко :https://www.facebook.com/lvivbatiar/posts/2065513980439796?hc_location=ufi

 

Юрий Бирюков (он вне зачета, как организатор) : https://www.facebook.com/groups/IsupportThePresidentPoroshenko/permalink/1884791435144932/?hc_location=ufi

 

Дана Яровая: https://www.facebook.com/dana.yarovaya/posts/1727733307321266?hc_location=ufi

 

Мирослав Олешко: https://www.facebook.com/oleshkomiroslav/posts/1852627791428678?hc_location=ufi

 

Серж Марко: https://www.facebook.com/serg.marco/posts/1955200274797818?hc_location=ufi

 

Алекс Нойнец: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=583520648677206&id=100010578281118


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=583291205366817&set=a.121417091554233.1073741828.100010578281118&type=3&theater

 

Виктор Пузанов: https://www.facebook.com/v.n.puzanov/posts/1496482153811494

 

Mason Lemberg: https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/549270412126584?hc_location=ufi

 

Олена Монова: https://www.facebook.com/monovaolena/posts/1873961402637278?hc_location=ufi


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