Вице-премьер Болгарии сказал всё, что думает о патриархе Кирилле (Гундяеве)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) при посещении Болгарии возмутился тем, что болгары не так уж преклоняются перед Россией, как раньше, в связи с особождением Болгарии. Это высказывание прокомментировал вице-премьер Валерий Симеонов.

Комментируя в эфире БНТ заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который при посещении Болгарии был разочарован исторической интерпретацией событий вокруг Освобождения Болгарии, вице-премьер Валерий Симеонов заявил, что патриарх Кирилл, известный как агент КГБ и сигаретный митрополит России, не имеет права указывать Болгарии, как и что делать правильно.

„Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд. долларов безакцизных сигарет. На 14 млрд. долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тыс. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость раздавать правосудие. Представьте себе патриарх Неофит (глава болгарской церкви - ред.) поедет к Путину и начнет объяснять, кто такие Кирилл и Мефодий”, - заявил Симеон.

„Второразрядный агент советского КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится”, - был категоричен Симеонов.

Напомним, что на сайте Русской православной церкви было опубликовано видео встречи патриарха Кирилла с президентом Болгарии Руменом Радевым, на котором он в течение нескольких минут возмущался принижением роли России в освобождении Болгарии.