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Вчера, 22:18
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В Украине скоро заработает  технология  4G

Интернет  четвертого поколения будут внедрять три мобильных оператора


Lifecell, "Киевстар"  и  "Vodafone-Украина"  теперь имеют право развернуть связь  стандарта 4G согласно купленным частотам. Благодаря сегодняшним торгам за лицензии  на 4G,  бюджет страны  полнился почти 8 миллиардами грн. Специалисты утверждают, что теоретически Интернет четвертого поколения в десять раз  быстрее 3G. Но, на практике, скорость будет в пять раз лучше, чем нынешний мобильный Интернет. Скорость - 3 Мбит против 100 Мбит  впечатляет. С помощью 4G будет возможно беспрепятственно запускать онлайн-игры любой сложности, использовать мультимедийный интернет-контент в качестве Full-HD.

Компания «Киевстар» обещает запустить  4G в первой половине 2018 года, а  Vodafone Украина готов к запуску сети 4G, на конец марта-начало апреля в крупных городах.  В lifecell не торопится называть сроки внедрения Интернет четвертого поколения.


Источник: https://24tv.ua

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