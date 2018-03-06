В Украине скоро заработает технология 4G

Интернет четвертого поколения будут внедрять три мобильных оператора





Lifecell, "Киевстар" и "Vodafone-Украина" теперь имеют право развернуть связь стандарта 4G согласно купленным частотам. Благодаря сегодняшним торгам за лицензии на 4G, бюджет страны полнился почти 8 миллиардами грн. Специалисты утверждают, что теоретически Интернет четвертого поколения в десять раз быстрее 3G. Но, на практике, скорость будет в пять раз лучше, чем нынешний мобильный Интернет. Скорость - 3 Мбит против 100 Мбит впечатляет. С помощью 4G будет возможно беспрепятственно запускать онлайн-игры любой сложности, использовать мультимедийный интернет-контент в качестве Full-HD.

Компания «Киевстар» обещает запустить 4G в первой половине 2018 года, а Vodafone Украина готов к запуску сети 4G, на конец марта-начало апреля в крупных городах. В lifecell не торопится называть сроки внедрения Интернет четвертого поколения.





Источник: https://24tv.ua