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Сегодня, 11:27
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Немцам предложили придерживаться гендерного равенства даже в главной песне страны

Уполномоченная по вопросам равноправия полов в немецком министерстве по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи  предложила подкорректировать гимн Германии.

Кристин Розе-Меринг призывает  заменить некоторые слова в тексте. Например,  слово "отечество" на "родина", а слово "братски" на "отважно". Чиновница пояснила, небольшая коррекция необходима, чтобы  сделать гимн -  гендерно нейтральным, так сказать, упорядочить и сбалансировать слова по «гендерному принципу».

Напомним, что  стихотворение "Германия превыше всего" в 1841 году написал поэт Генрих Гоффман фон Фаллерслебен. Музыку сочинил  Йозеф Гайдн, и в 1922 году песня стала  национальным гимном Германии.

После Второй мировой войны это произведение было запрещено, в мае 1952 года запрет был снят. А исполняют всего лишь третью строфу, которая начинается со слов "Единство, право и свобода...".  

Как официальный гимн Федеративной Республики Германия песня звучит лишь 27 лет. Автор внесения изменений в главную песню Германии руководствуется примером соседней Австрии,  где с 2012 года одну из строк гимна стали  петь как "родина великих дочерей и сыновей" вместо просто "сыновей".

Гендерная лихорадка по изменению слов в официальных песнях охватила и другие страны. Так, в феврале этого года изменения в гимн  внесла Канада. Жители страны решили исправить строчку -"любовь к отечеству во всех твоих сыновьях" на "любовь к отечеству во всех нас".


Источник:dw

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