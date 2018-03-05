Немцам предложили придерживаться гендерного равенства даже в главной песне страны

Уполномоченная по вопросам равноправия полов в немецком министерстве по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи предложила подкорректировать гимн Германии.

Кристин Розе-Меринг призывает заменить некоторые слова в тексте. Например, слово "отечество" на "родина", а слово "братски" на "отважно". Чиновница пояснила, небольшая коррекция необходима, чтобы сделать гимн - гендерно нейтральным, так сказать, упорядочить и сбалансировать слова по «гендерному принципу».

Напомним, что стихотворение "Германия превыше всего" в 1841 году написал поэт Генрих Гоффман фон Фаллерслебен. Музыку сочинил Йозеф Гайдн, и в 1922 году песня стала национальным гимном Германии.

После Второй мировой войны это произведение было запрещено, в мае 1952 года запрет был снят. А исполняют всего лишь третью строфу, которая начинается со слов "Единство, право и свобода...".

Как официальный гимн Федеративной Республики Германия песня звучит лишь 27 лет. Автор внесения изменений в главную песню Германии руководствуется примером соседней Австрии, где с 2012 года одну из строк гимна стали петь как "родина великих дочерей и сыновей" вместо просто "сыновей".

Гендерная лихорадка по изменению слов в официальных песнях охватила и другие страны. Так, в феврале этого года изменения в гимн внесла Канада. Жители страны решили исправить строчку -"любовь к отечеству во всех твоих сыновьях" на "любовь к отечеству во всех нас".





Источник:dw