» » В Киеве больше нет Московского моста

Общество
Вчера, 21:21
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В Киеве больше нет Московского моста

В Киеве переименовали Московский мост в Оболонском районе - теперь он носит название Северный. Это название было запланировано изначально, ещё при строительстве, это проектное название, но в год окончания строительства - в 1976 году мост получил новое название.

Теперь, а рамках декоммунизации, мост переименован. Или ему возвращено первоначальное название?

Но переименование устроило не всех киевлян, несмотря на кажущуюся нейтральность названия: некоторые люди говорят, что "Северный" наводит на мысль об одиозном "северном соседе" - России.

Тем не менее, название принято, мост переименован, но улица Московская в городе пока осталась.

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