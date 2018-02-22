В Киеве больше нет Московского моста

В Киеве переименовали Московский мост в Оболонском районе - теперь он носит название Северный. Это название было запланировано изначально, ещё при строительстве, это проектное название, но в год окончания строительства - в 1976 году мост получил новое название.

Теперь, а рамках декоммунизации, мост переименован. Или ему возвращено первоначальное название?

Но переименование устроило не всех киевлян, несмотря на кажущуюся нейтральность названия: некоторые люди говорят, что "Северный" наводит на мысль об одиозном "северном соседе" - России.

Тем не менее, название принято, мост переименован, но улица Московская в городе пока осталась.