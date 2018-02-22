Судья, которого поймали на даче взятки следователю САП, вернулся к работе

Несмотря на то, что судья Кировского районного суда Днепра Геннадия Подберезного поймали на взятке в 50 тысяч долларов, которые он пытался дать работнику САП, судья теперь уже вновь приступил к работе и продолжает "вершить правосудие Украины".

В Днепре вышел на работу председатель Кировского районного суда Геннадий Подберезный, которого в прошлом году поймали на взятке в 50 тысяч долларов прямо в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Деньги туда судья принес вместе с коллегой в обмен на закрытие уголовного производства, сообщает ТСН.

Впоследствии в суде Подберезный доказывал, что у него нет почки, сердечная болезнь и на содержании находится малолетний ребенок, поэтому его нельзя отправлять в СИЗО на время следствия. По декларации, он имеет лишь четвертую часть квартиры в спальном районе Днепра, однако соседи говорят, что судья в ней давно не живет. Зато его часто видят вблизи двухэтажного особняка в другом конце города.

Как известно, мужчину в прошлом году поймали на взятке прямо в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Деньги туда судья принес вместе с коллегой в обмен на закрытие уголовного производства.

Подберезный не попал за решетку, а вышел под залог, а теперь истек и срок отстранения его от работы, поэтому руководитель суда вышел на свое место. Подчиненные оберегали его от общения с журналистами - объясняли, что у шефа много дел, а договориться о беседе с ним можно в нерабочее время. В коридорах суда действительно сидели люди, которые ожидали приговор по делу о ДТП. Что его будет выносить человек, который подозревается в коррупции, они понятия не имели, а показанным видео из кабинета председателя Антикоррупционной прокуратуры были потрясены.

Высший совет правосудия не продлил отстранения судьи Кировского райсуда Днепра Геннадия Подберезного, поскольку соответствующего ходатайства Генпрокуратуры не было. Об этом говорится в объяснении, которое предоставила СМИ начальник управления информации и коммуникационной деятельности секретариата ВРУ, руководитель пресс-центра судебной власти Украины Оксана Лысенко.

А представитель Генпрокуратуры Анатолий Лысенко и вообще сказал, что Генеральная прокуратура не имела права повторно ходатайствовать об отстранении судьи Кировского райсуда Днепра Геннадия Подберезного.