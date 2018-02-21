Виновница трагедии в Харькове Елена Зайцева больше не плачет в суде

Елена Зайцева - виновница трагедии с шестью погибшими, которая произошла осенью в прошлого года в Харькове, перестала плакать на судебных заседаниях: на скамье подсудимых также оказался водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов, вина которого неизмеримо меньше, чем Зайцевой. Однако адвокаты Зайцевой намерены разделить вину полностью пополам, на двоих, с чем не согласен адвокат Дронова.

Тем не менее, уже названа сумма компенсации, которую должны выплатить семьям погибших по 1 млн. и пострадавшим - по 500 тысяч грн. По этому поводу уже заявлены гражданские иски. Попытка семьи Зайцевой выплатить компенсации добровольно, успеха у пострадавших не имела - они хотят справедливого, адекватного наказания, а не прощения или мести.

Пострадавшие утратили здоровье и возможность вести привычный образ жизни, поэтому компенсация - справедливое решение. Семьям погибших компенсация не вернёт их близких, но, возможно, облегчит судьбу и защитит здоровье.

Сумма была назначена исходя из существующей судебной практики, так как в Украине ни один законодательный акт не регулирует калькуляцию средств в случае таких трагедий.

Юристы считают, что Зайцева и Дронов обязаны разделить компенсацию пополам, то есть каждый по 500 тысяч гривень.

Уже назначено 15 судебных заседаний, которые, по предварительным данным, будут проходить почти каждый день.

“Собственно именно такой график рассмотрения дела я предполагала как наиболее вероятный, однако никак не ожидала, что заседания будут проходить ежедневно. Не исключаю вынесения приговора уже через три месяца, а может, и быстрее. Обычно промежуток между судебными заседаниями в месяц, реже – две недели, поэтому слушаются дела годами”, – рассказала адвокат Екатерина Калюжная, которая представляет сторону наиболее пострадавшей в ДТП Оксаны Евтеевой и родителей погибшей Дианы Берченко.





Источник: bzns.media