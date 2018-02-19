Заглянуть по ту сторону виртуальной реальности: что будет с аккаунтом после смерти пользователя соцсети

Пользователи соцсетей время от времени задумываются над тем, куда деваются аккаунты, когда человек уходит из жизни. Ведь это может произойти в любое время с любым. Заглядывать "по ту сторону", пусть даже теоретически, всегда страшновато.

Но нашлись люди, которые всё же решились это сделать, и теперь нам стало известно, что же происходит или будет происходить в виртуальной реальности, когда земной путь пользователя оканчивается.

Представьте, если бы вы могли узнать о жизни своей прабабушки по ее странице в соцсети: увидеть ее фотографии с тусовок, смешные репосты, дурацкие мемы, просмотреть мероприятия, которые она посещала, почитать ее рассуждения на стене. Согласитесь, наверняка вы относились бы к ней совершенно по-другому. Вы бы ее узнали. А теперь подумайте: у наших правнуков будет такая возможность. Потому что после смерти вы продолжите существовать.

В AdMe.ru хоть и с мурашками по коже, но все же решили выяснить, что же станет с личными страницами в соцсетях после нашего исчезновения и к какому необычному явлению это приведет в будущем. Только перед прочтением давайте договоримся, что эта информация не понадобится нам на практике ближайшие лет этак 50, хорошо?

Facebook предлагает своим пользователям заранее написать цифровое завещание, просто указав в настройках своего аккаунта человека, которому перейдет управление страницей («наследник» не увидит ваши сообщения, не сможет удалять записи, правда, сможет размещать новые). Если же непредвиденное стало внезапным, то есть два других варианта:

- страницу может удалить родственник (если документально докажет, во-первых, родство, во-вторых, смерть);

- тот же родственник с доказательствами случившегося может установить «памятный статус» — тогда ваша страница останется как есть. Правда, снова хранитель страницы сможет менять фото профиля, выкладывать новые публикации, отвечать на новые запросы друзей, плюс вас смогут отмечать в памятных фотографиях, которые, соответственно, появятся на вашей стене. А в профиле напротив имени появится специальная пометка Remembering (что как раз и означает памятный статус).

Страница Instagram просто превратится в посмертную галерею. Звучит жутковато, но, согласитесь, она действительно сможет рассказать многое о человеке. Также родные умершего могут запросить удаление аккаунта (при условии, что они документально докажут факт родства с хозяином страницы, факт его смерти и вообще факт его рождения). Такая вот маленькая инста-бюрократия.

В прошлом году случился twitter-скандал, после которого наша тема стала еще более актуальной: аккаунт умершего 2 года назад журналиста Дэвида Карра взломал спам-бот и начал писать от его имени неведомую чушь, приведя в шок его подписчиков.

Несмотря на такой инцидент, в Twitter можно пока только дезактивировать аккаунт ближайшим родственникам либо оставить все как есть с надеждой, что бывшие грехи человека не навлекут на него спам-ботов.

«Жизнь полна неожиданностей...» — так начинается описание сервиса для аккаунтов Google под названием «На всякий случай». В нем можно настроить «период бездействия», то есть если вы резко перестали пользоваться страницами и выходить онлайн в течение какого-то продолжительного времени (срок вы устанавливаете сами), Google отправляет вам уведомление, что ваш период бездействия заканчивается, а через несколько дней выполняет вашу «последнюю волю», которую вы можете написать заранее, решив, кому вы передадите ваши аккаунты после своего исчезновения (это могут быть аж до 10 человек).

В соцсети «ВКонтакте» печальную новость можно сообщить техподдержке, прикрепив к сообщению четкую фотографию свидетельства о смерти. На выбор страницу можно удалить либо, дезактивировав, законсервировать как есть (можно также ужесточить настройки приватности, оставив ее только для близких). Никакого управления родственникам не предлагается, что, может быть, и хорошо.

Число умерших пользователей самой популярной соцсети Facebook составляет более 30 млн. Из этого можно сделать вывод, что недалек тот день, когда умерших пользователей соцсети станет больше, чем живых. Вероятно, именно в этот день возникнут целые «онлайн-некрополи» и издадутся официальные кодексы регулирования виртуального наследия.

Но что это значит? Это значит, что, даже если вы завтра умрете, ваша цифровая душа продолжит существовать...

Более того, не просто существовать в виде заброшенной страницы, а быть полноценным рассуждающим сознанием, которое просто всегда лишь онлайн. И нет, это не очередная серия «Черного зеркала», это уже вполне реальные технологии. Существует сайт под названием Eterni.me, который загружает всю цифровую информацию из соцсетей умершего (каждое его сообщение, видеопослание, каждое фото, комментарии, все документы вплоть до анализов мочи) и создает бота — копию человека, который может оригинально «мыслить». То есть с ним можно переписываться в режиме реального времени, он будет оценивать и реагировать на ваши сообщения и рассказы как живой человек.

Подумайте только, если подобные сервисы будут развиваться, то в будущем мы сможем общаться со своими прадедами так, будто они и не умирали. А у знаменитых людей, к примеру политиков, можно будет спрашивать консультацию или мнения относительно мировых событий. Вероятно, это перевернуло бы историю.

Правда, до чего могут довести такие технологии, пока неясно. Если еще пару лет назад многие психологи твердили, что нельзя войти в будущее, не отпустив прошлое, то сегодня жизнь в постоянном онлайне со своими умершими близкими многим ученым кажется не такой уж и плохой идеей.

Или плохой?