Сделай сам - саночнику-олимпийцу пришлось самому сделать себе сани к Олимпиаде

Зимняя Олимпиада в Корее показывает, что украинские спортсмены не будут иметь много наград. А откуда им взяться, если олимпийцы готовятся к важным соревнованиям почти самостоятельно? Один из примеров стал известен благодаря откровенным словам украинского спортсмена Андрея Мандзия.

Министр спорта Жданов заявил, что украинским саночникам было выделено 1 млн грн для закупки снаряжения на Олимпиаду-2018.

Но тут появился украинский саночник Андрей Мандзий и заявил, что никто ничего ему не покупал, поэтому он собственноручно мастерил свои сани в гараже для соревнований на Олимпиаде-2018.

От Федерации он только получил полозья - 1200 евро, кронштейны - 290 евро, 2 пары резинок по 30 евро - 60 евро.

Спортсмен отметил, что прошлогодние сани вообще собирал полностью за свой счет.

Для подтверждения своих слов он показал фото и заявил, что готов выложить 20 ГБ видео при необходимости.

Жданов пообещал разобраться и наказать виновных.

Вот что написал в ответ на сообщение паблика Евромайдан в Фейсбуке "представитель министерства"

"Здравствуйте, общественность. Я представитель Минмолодьспорта. Мы благодарны Андрею Мандзия за откровенность и находимся с ним на постоянной связи. Благодаря этой истории выяснилось, что имеет место халатность, плохое планирование программы подготовки спортсменов и непрофессионализм тренерского штаба сборной и федерации, ответственных за саночный спорт в Украине.

Министерство молодежи и спорта по заказу федерации, действительно, закупило три экземпляра немецких современных саней по 80 тысяч грн. каждые. Закуплено 6 пар полозьев по 30 тысяч грн. Закуплен также шлифовальный аппарат. Копии договоров о закупке прилагаются.

Как оказалось, инвентарь, который был заказан тренерским штабом и федерацией в рамках программы олимпийской подготовки, не дошел в полной мере именно тем саночникам, которые завоевали право представлять Украину на зимней Олимпиаде в Пхенчхан-2018.

Позиция министра молодежи и спорта Игоря Жданова следующая - это категорически недопустимо.

Современный инвентарь должен быть в первую очередь у тех спортсменов, которые завоевали право представлять страну на Олимпиаде. Сане Мандзия приобретем, виновных накажем".

Но разъяренные пользователи выразили Булгаку все, что думают о Минмолодьспорта. К сожалению, поздно.