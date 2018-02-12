"Украина готова обменять российских военных на Романа Сущенко" - Петр Порошенко

Украина готова обменять пойманных на Донбассе российских солдат на содержащихся в России украинских заложников.



Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью австрийскому изданию Profil , передает Укринформ

«Мы готовы отпустить российских солдат, которые пришли на нашу землю как убийцы, чтобы взамен освободили Сущенко", - заявил Президент, напомнив, что 8 февраля украинский журналист встретил свой второй день рождения в российском СИЗО.



Глава государства также подчеркнул, что Украина стремится освободить всех украинцев, содержащихся в России.

В частности, он напомнил, что вскоре пройдет четыре года с тех пор узником Кремля стал известный крымский режиссер Олег Сенцов.