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Вчера, 15:22
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"Украина готова обменять российских военных на Романа Сущенко" - Петр Порошенко

Украина продолжает переговоры по обмену украинских заложников в России. Список большой, и в нём, как известно, есть украинский журналист Роман Сущенко.
Украина готова обменять пойманных на Донбассе российских солдат на содержащихся в России украинских заложников. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью австрийскому изданию Profil, передает Укринформ.
«Мы готовы отпустить российских солдат, которые пришли на нашу землю как убийцы, чтобы взамен освободили Сущенко", - заявил Президент, напомнив, что 8 февраля украинский журналист встретил свой второй день рождения в российском СИЗО.
Глава государства также подчеркнул, что Украина стремится освободить всех украинцев, содержащихся в России. В частности, он напомнил, что вскоре пройдет четыре года с тех пор узником Кремля стал известный крымский режиссер Олег Сенцов.


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