Ни Высоцкого, Ни Цоя в Украине никто запрещать не будет - Владимир Вятрович

Не так давно сообщение в Фейсбуке, который сделал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, вызвало штормовую волну возмущений и споров: он назвал Владимира Высоцкого и Виктора Цоя "щупальцами русского мира". Читатели решили, что в Украине могут запретить культовых певцов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя.

На самом деле Вятрович не считает, что в Украине нужно запрещать творчество Владимира Высоцкого или Виктора Цоя. Об этом он сказал в эфире программы Радио Свобода, подчеркнув, что надо розимиты, которые творчество использует и будет использовать российская пропаганда.

«Только хочу обратить внимание, что эта дискуссия очень быстро сошла с пути на предмет того, запрещать их, не запрещать. Я не считаю, что их надо запрещать. Я считаю просто, что мы должны помнить, что, собственно, и этих деятелей (Булгаков, Высоцкий - ред.) российская пропаганда будет использовать для усиления своего влияния. Потому что они напоминают о едином культурном пространстве, которое существовало. Они являются инструментами воспроизведения этого единого культурного пространства. Они апеллируют к этим концептам «один народ», который является абсолютно основой современной российской пропаганды», - объясняет Вятрович.

Директор Украинского института нацпамяти отмечает, что, безусловно, «можно и нужно изучать и русскую литературу в рамках мировой литературы».

«Я не собираюсь оценивать творчество Высоцкого. И я не хочу говорить, хорошее оно или плохое. У меня тоже есть в домашней коллекции пластинок фактически полное собрание коллекции Владимира Высоцкого... Я слушал много Цоя в свое время. Я не собираюсь осуждать их за их творчество», - добавил Вятрович.

По его словам, в нынешней ситуации просто нужно понимать, что их творчество, теперь, конечно, уже без их ведома, будут использовать как инструменты возобновления российского влияния.