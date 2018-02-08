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Вчера, 21:20
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Кривой Рог на четыре дня передали "ДНР"

Кривой Рог на несколько дней превратился в "Новороссию" - в городе полно флагов и атрибутов террористической "ЛДНР". К горожанам обратились заранее и попросили не нервничать: никто город не сдавал - здесь снимают кино.

Как сообщил местный сайт 0564, все это необходимо для съемок фильма "Донбасс" известного украинского режиссера Сергея Лозницы.

Сегодня, 8 февраля, начались съемки в Терновском районе и будут проходить в течение 4-х дней.

Людей, которые увидят террористов в форме бандформирований т.н."ЛДНР", "Сомали", "Спарта", просят не паниковать, это необходимо для снятия отдельных сцен фильма.

В Кривом Роге об этом предупреждены городские и районные власти, а также активисты всех патриотических организаций.

За порядком во время съемок следят правоохранители, поскольку, если бы этого не было, то "террористам" и накостылять бы могли.

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