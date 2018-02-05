Курс валют

» » » Погиб известный волонтёр Леонид Краснопольский

Новости

Все новости
Авто / Происшествия
Вчера, 18:39
221
Версия для печати

Погиб известный волонтёр Леонид Краснопольский

В ДТП в Днепре погиб известный волонтёр, дизайнер дончанин Леонид Краснопольский. Многие знавшие его люди отмечают, что это был подлинный патриот. Соцсети скорбят, враги торжествуют...

Инцидент произошел около 13 часов 4 февраля. По словам очевидцев происшествия, автомобили ехали в попутном направлении по Набережной Победы в сторону кольца. Водитель Kia совершал разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранила автомобиль в бок.

Судя по вмятине  на автомобиле, в котором ехал Краснопольский, скорость второго авто была очень высокой. Однако его сегодня пытаются сделать виновником аварии.

Вот что написал о погибшем Андрей Литвинов - человек, который не по наслышке знал о деятельности волонтёра Краснопольского.

"...В ДТП погиб Лёня Краснопольский. Человек, одним из первых ставший волонтёром в нашей войне. Я не знаю точного количества бойцов, которых одел-обул Леонид, но оно исчисляется сотнями. Для помощи бойцам Лёня разработал целый маркетинговый механизм, какого я больше не встречал в волонтёрской среде. Леонид Краснопольский был из тех дончан, которому просто необходимо поставить памятник после освобождения Донецка от русни..."

Леонид, который жил в то время в Донецке, начал помогать украинской армии на блокпостах, но из-за доноса дочери партнера по бизнесу попал в подвалы боевиков "ДНР". Ему повезло - мужчину обменяли, и Леонид переехал с семьей в Днепр, где создал собственный бизнес и организовал беспримерную помощь украинской армии.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Должна ли Украина помогать оккупированным территориям?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт