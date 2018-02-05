Погиб известный волонтёр Леонид Краснопольский

В ДТП в Днепре погиб известный волонтёр, дизайнер дончанин Леонид Краснопольский. Многие знавшие его люди отмечают, что это был подлинный патриот. Соцсети скорбят, враги торжествуют...

Инцидент произошел около 13 часов 4 февраля. По словам очевидцев происшествия, автомобили ехали в попутном направлении по Набережной Победы в сторону кольца. Водитель Kia совершал разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранила автомобиль в бок.

Судя по вмятине на автомобиле, в котором ехал Краснопольский, скорость второго авто была очень высокой. Однако его сегодня пытаются сделать виновником аварии.

Вот что написал о погибшем Андрей Литвинов - человек, который не по наслышке знал о деятельности волонтёра Краснопольского.

"...В ДТП погиб Лёня Краснопольский. Человек, одним из первых ставший волонтёром в нашей войне. Я не знаю точного количества бойцов, которых одел-обул Леонид, но оно исчисляется сотнями. Для помощи бойцам Лёня разработал целый маркетинговый механизм, какого я больше не встречал в волонтёрской среде. Леонид Краснопольский был из тех дончан, которому просто необходимо поставить памятник после освобождения Донецка от русни..."

Леонид, который жил в то время в Донецке, начал помогать украинской армии на блокпостах, но из-за доноса дочери партнера по бизнесу попал в подвалы боевиков "ДНР". Ему повезло - мужчину обменяли, и Леонид переехал с семьей в Днепр, где создал собственный бизнес и организовал беспримерную помощь украинской армии.



