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Вчера, 20:54
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Венеция может остаться без каналов - часть высохла, гондолы припаркованы на суше

"Королева Адриатики" Венеция может остаться от самой привлекательной своей изюминки - каналов. В связи с отсутствием дождей вода в каналах упала кое-где до полутора метров, а некоторые каналы просто высохли. Гондолы припаркованы на суше, а на дне каналов обнажилась грязь и тысячелетний ил.

Это явление наблюдается в Венеции уже третий год подряд. Мало количество осадков превращает город с сотнями каналов в странную застройку с грязными канавами вместо улиц.

Тем не менее, несколько раз в год Венеция страдает от наводнений - такой вот феномен. Наводнения вновь заполняют каналы.

Туристов всё равно привлекает удивительный город, а вот коренное население продолжает сокращаться: выдержать колебания климата довольно сложно.


Источник: Daily Mail

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