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Сегодня, 16:41
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Российские сайты в Греции первыми сообщили о попытке поджога украинского посольства

20 января, около двух часов  ночи по местному времени, неизвестные бросили в посольство Украины в Греции бутылки с зажигательной смесью. А часом позже были подожжены автомобили сотрудников посольства.

Об попытке нападения сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России", - написал он.

По словам министра, никто не пострадал, само посольство взяли под круглосуточную охрану. Меры безопасности принимаются во всех странах.

Спикер МИД Марьяна Беца в эфире телеканала "112 Украина", передает ZN, сообщила о поджоге автомобилей сотрудников посольства Украины.

"Сегодня в 6:19 группа неизвестных лиц осуществила поджог частных автомобилей сотрудников посольства Украины в Греции. Кроме того, территорию, прилегающую к зданию посольства, забросали бутылками с зажигательной смесью… Никто не пострадал", - рассказала она.

По словам спикера, на месте инцидента работают спасатели и полиция, греческая сторона начала расследование.

"Наш министр в ближайшие часы планирует провести разговор с министром Греции", - отметила Беца.

Она также подчеркнула: "Мы не исключаем, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции".

В оккупированном Донбассе хорошо известна такая "оперативность" российских СМИ: они появлялись на месте обстрелов буквально через несколько минут или даже до их начала, Так и здесь.

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