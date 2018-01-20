Юноша из Британии приехал посмотреть Киев. Посмотрел: избили до потери сознания

Юный турист из Британии приехавший в Киев на пару дней посмотреть украинскую столицу, получил поистине незабываемые впечатления: средь бела дня в центре Киева трое неизвестных избили паренька так, что он думал, что и жив не останется.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook психолог Мария Макуха, которая обнаружила избитого иностранца.

"В 14:10 (19 января - ред.) наткнулась напротив Михайловского собора возле ул. Трехсвятительской 13 (офис SCA и т.д.), под самой камерой наблюдения, на молодого британского хипстера с чемоданчиком, который вытирал снегом с лица кровь, снег в радиусе метра был красный", - сообщила она.

На иностранца напали трое неизвестных.

"Начали цепляться у светофора на Михайловский - там уже поджидали. Швырнули снежком, пнули чемодан. Парень попытался игнорировать, догнали уже на Трехсвятительской, напали со спины, начали бить ногами", - написала Макуха.

По ее словам, он потерял сознание и не успел рассмотреть нападавших. Парень запомнил только то, что у одного из нападавших была светлая зеленая куртка.

Избили паренька за нестандартную внешность. Ему предстоит операция -били так, что под кожу попали несколько пирсинговых украшений, выбиты и раздроблены пять зубов, разбит нос.

Надо сказать, что в этом районе полным-полно камер наблюдения, так что возможность поиска нападавших - есть. А вот заявление в полиции приняли только благодаря настойчивости Марии Макухи.

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