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Сегодня, 16:38
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Опубликован подготовленный к принятию во втором чтении текст закона о деоккупации Донбасса

СМИ Украины и не только сообщили о том, что Верховная Рада приняла в первом чтении закон №7163, касающийся национальной политики в отношении оккупированного Донбасса и неофициально именующийся законом о деоккупации Донбасса. Закон направлен на доработку и подготовку к принятию во втором чтении.

Даже в Украине СМИ восприняли закон неоднозначно и критически, что говорит о разном подходе к этому вопросу. Всем давно известно, что часть средств массовой информации  в Украине действует в интересах того, кто в законе неоднозначно назван оккупантом и агрессором, поэтому реакция отдельных массмедиа похожа на истерику и очень перекликается с отзывами в российской прессе.

Почему так болезненно Россия и ОРДЛО восприняли принятый Верховной Радой закон?

Потому что там открыто и в некоторых случаях впервые своими словами названо то, что происходит на востоке Украины и определён ответственный за происходящее - Российская Федерация.

Кроме того, переформатирование Антитеррористической операции (АТО) в начало мер по обороне, безопасности, отпору и сдерживанию вооружённой агрессии РФ ставит события в Донбассе совсем на другие рельсы, очень невыгодные оккупационным войскам РФ.

Закон имеет немало спорных моментов, но он находится в стадии доработки и в настоящее время продолжает обсуждаться.

Для того, чтобы понимать, что на самом деле утверждает закон, необходимо читать текст, а не пересказы. Но далеко не каждый человек находит время и желание проанализировать его пункты.

Тем не менее, предлагаем прочитать подготовленный ко второй редакции Закон, опубликованный на сайте Вреховной Рады.

Те, кто не имеет времени на это, может прочитать Анализ закона, опубликованный на сайте Донбасс SOS



 

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