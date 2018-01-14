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Вчера, 21:45
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Жуткая трагедия в Харьковской области: на пожаре погибла мать и двое маленьких детей

Страшное событие всколыхнуло весь посёлок Новая Водолага в Харьковской области: пожар, охвативший частный дом унёс сразу три жизни: мамы и двух её малолетних детей.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в частном жилом доме на ул. Комаровской в пос. Новая Водолага Харьковской области.

"По результатам проведения разведки стало известно, что огнем охвачены коридор, одна из комнат дома и кухня. В некоторых местах прогорело деревянное перекрытие. В комнате, где возгорания не было, но было много дыма, спасатели обнаружили трех людей: 42-летнюю мать и двух ее 5-летних детей (мальчика и девочку). Они не подавали признаков жизни", – говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 50 кв. м. 

Причину пожара, который тужили около часа, ГСЧС выясняет.

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