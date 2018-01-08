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Вчера, 22:11
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Бывший зять Юлии Тимошенко Шон Карр внезапно умер в Праге

Британский рок-музыкант, байкер, бывший зять Юлии Тимошенко Шон Карр умер в Праге. Ему было 49 лет. Причина смерти пока не обнародована. По одной версии он скончался во сне, по другой - ему стало плохо под утро, и его забрала скорая помощь, а в больнице он умер.


О печальной новости сообщил на своей страничке в Фейсбуке байкер Александр Сирота из клуба "Падонки". Он написал: Сегодня умер наш одноклубник Шон Карр! Светлый человек и настоящий Падонок! Покойся с Миром, брат!"

Дочь Юлии Тимошенко Евгения была замужем за Шоном Карром с 2005 по 2012 год. Шон Карр был человеком, который уважал Украину и дружил со многими украинцами. После развода каждый из бывших супругов создал новую семью. У Шона Карра остались сын и дочь.


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