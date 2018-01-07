В Киеве на Подоле произошло кровавое убийство

В Киеве, в исторической части города - на Подоле, произошло страшное событие: у одного из домов нашли убитого мужчину. Он был весь окровавленный и имел срезанные брови. Полиция сразу поняла, что здесь не обошлось без уголовных элементов.



Вероятно, человека убили за игру в карты - соседи молчат о том, кто живет в том подъезде, но некоторые сведения все же просочились: есть квартира, где всерьез играют в карты. Там, скорее всего, и убили человека, которого потом вытащили на улицу.



Свидетель, видевший убитого, сказал, что у него на руках были тюремные татуировки и три ножевых ранения в ногу. А на месте преступления была найдена окровавленная пиковая карта.



Полиция уже установила личность убитого - им оказался 48-летний житель Херсона. Следствие продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".