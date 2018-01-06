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Общество / Природа
Вчера, 23:05
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В Израиле на диету посадили растолстевших ежей

Вы себе можете представить, что в Украине люди ловят ежей, которые набрали лишний вес, чтобы посадить их на диету?


Мы тоже не можем. А вот в Израиле это делают. Дело в том, что ежи поедают пищу, которую сердобольные люди оставляют для бродячих кошек и собак, и набирают лишний вес. Растолстевших ежей ловят зоозащитники и сажают на диету, чтобы к лету они набрали "спортивную" форму.


В израильском городке Рамат-Ган таких ежей поймали целый десяток, сообщает Reuters. Средний вес ежа составляет около килограмма, а пойманные весят в два раза больше. Вот их и ограничивают в еде. А потом выпустят на волю.


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