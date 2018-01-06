В Израиле на диету посадили растолстевших ежей

Вы себе можете представить, что в Украине люди ловят ежей, которые набрали лишний вес, чтобы посадить их на диету?





Мы тоже не можем. А вот в Израиле это делают. Дело в том, что ежи поедают пищу, которую сердобольные люди оставляют для бродячих кошек и собак, и набирают лишний вес. Растолстевших ежей ловят зоозащитники и сажают на диету, чтобы к лету они набрали "спортивную" форму.





В израильском городке Рамат-Ган таких ежей поймали целый десяток, сообщает Reuters. Средний вес ежа составляет около килограмма, а пойманные весят в два раза больше. Вот их и ограничивают в еде. А потом выпустят на волю.



