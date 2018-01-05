С концертом во Львов собрался "аполитичный певец" - Виталий Козловский









В Украине давно выделилась "когорта" артистов, которые либо не имея достойной государственной позициии, или просто сожалея о гонорарах, которые они потеряли или могут потерять, заняли позицию манкуртов - людей, которым не болит беда Родины. Перечислять их не будем, не станем делать лишнюю рекламу, но одного такого все же так назовем - Виталий Козловский.

Певец, которого когда-то нашли в «Караоке на майдане», не перестает удивлять. И если бы репертуаром или исполнением песен.

Вчера, 4 января, в эфире канала ТРК Львов Виталий Козловский заявил о своих планах провести в 2018 году во Львове свой сольный концерт, сообщает львовское издание Форпост.

"Виталий Козловский приехал во Львов на праздники, а также пришел к нам поделиться планами на 2018 год. Обещал концерт во Львове, новые хитовые песни и фото из теплых краев в ближайшее время", - пишет телеведущая ТРК Львов на своей странице в Фейсбук.

Ранее, в интервью порталу Styler Козловский отличился скандальной антиукраинскою заявлением.

"Война - это деньги. И сегодня уже совершенно непонятно, кто является агрессором и кого винить в том, что происходит на Донбассе. В стране, о которой вы сейчас говорите, называя агрессором, у меня живет много хороших друзей. И многие приезжают даже на мои концерты сюда. Украдкой приезжают, и поддерживают, и радуются. а таких людей очень много. Толерантнтних, нормальных. Понимая, думающих людей. а мы сейчас говорим не о стране-агрессору, а о агрессор, которые стоят у истоков этой страны. это две большие разницы ", - заявил артист.

На уточняющий вопрос журналиста, кто, по мнению певца, является этими "агрессорами", Козловский развел руками.

"А я уже не понимаю, кто прав и кто виноват. Я не знаю, кого можно назвать агрессорами. Наверное тех, кто между собой делит все эти деньги за счет войны. Потому что война - это деньги. Для кого-то это выгодно. Мне кажется, всегда можно найти какой-то компромисс и решение ", - добавил он.

А еще раньше Виталий Козловский заявил в одном из интервью, что не видит разницы, чей останется оккупирован Россией полуостров Крым.

И вот теперь человек, который не понимает, за какие ценности умирают на Донбассе, почему полтора миллиона жителей Донбасса покинули оккупированную территорию, гламурный певец, который дарит огромный букет экс-мэру Славянска, отступнице Неле Штепе, которая находится под следствием за сепаратизм и подчеркивает, что дружит с ней, собирается с концертом в свой родной город, фактически плюнув в душу всем украинцам, кому болит то, что происходит.