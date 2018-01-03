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Вчера, 17:49
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Названа причина смерти правозащитницы Ирины Ноздровской

Нацполиция обнародовала предварительные данные экспертизы, касающиеся смерти юриста, правозащитницы из Киевской области Ирины Ноздровской, которую нашли мертвой.


По предварительным данным экспертизы тела правозащитницы Ирины Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран. Также как сообщил руководитель пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович, по данным экспертизы можно исключить версию об изнасиловании.

"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти. На данный момент нет окончательных результатов СМЭ. По предварительной версии она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран", - сказал Жукович в комментарии "УНИАН", передает ZN

Также он опроверг слухи, что якобы бывший председатель Вышгородского районного суда, который является дядей Россошанського - осужденного за совершение ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской в 2015 году, - с семьей выехал в Россию.

"Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере, на вчерашний вечер", - отметил Жукович.

По его словам, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых сейчас опрашивает полиция, находятся в Украине.

Как известно, накануне правозащитница Ирина Ноздровская, которая пропала 29 декабря, была найдена в Киевской области мертвой. По факту умышленного убийства женщины полиция открыла уголовное производство.

Ирина Ноздровская добивалась справедливого приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей в ДТП в 2015 году. Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский.


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