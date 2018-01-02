В Украине ограничили скорость движения в населённых пунктах

Вступило в силу постановление об ограничении скорости в населённых пунктах. Теперь скорость нельзя будет превышать 50 км/час. Ранее было 60 км. Однако в связи с тем, что количество ДТП в границах населённых пунктов увеличилось, а многие водители нарушали ПДД, решено было уменьшить максимально допустиму скорость.

С 1 января 2018 года в Украине максимально допустимая скорость движения составляет 50 км/час.

Соответствующее постановление правительства № 883 от 10 ноября 2017 г. вступило в силу.

Теперь один из пунктов раздела Скорость движения в ПДД звучит так: "В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч".

Это одна из мер, направленных на уменьшение смертности на дорогах в Украине. Правительство приняло еще ряд изменений, некоторые из них должен рассмотреть парламент.

В частности, в правительстве предлагают увеличить наказание за "пьяные ДТП" до 3-12 лет тюрьмы с лишением права водить; увеличить штрафы за вождение без соответствующего удостоверения и превышение скорости. В частности, за превышение разрешённой скорости в населенном пункте сумма штрафа может составить 3400 грн (ранее - 510 грн).





Источник: Новое время