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Общество / Армия
22-12-2017, 16:37
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Ракетный крейсер, который превратился в чемодан без ручки ценой в десятки миллионов

Скоро исполнится тридцать лет, как спущен на воду, ...но не достроен ракетный крейсер "Украина". Все годы, включая время независимости Украины, крейсер стоит у причальной стенки: как 27 лет назад он был доведён до готовности 95%, так и стоит "на привязи" не нужный никому. Странной при этом кажется, прежде всего, позиция Министерства обороны, которое считает, что крейсер не нужен, но при этом все эти годы не находило нужным обосновать выводы по дальнейшей судьбе военного корабля. Получается, что Украина - настолько богатая страна, что может себе позволить законсервировать дорогущую конструкцию, терпеливо ожидая, когда она достигнет стадии металлолома.


Военно-Морские силы Украины не нуждаются в ракетном крейсере "Украина". Об этом сообщает Укроборонпром со ссылкой на официальное письмо Министерства обороны.

В Минобороны подтвердили, что достраивать крейсер для нужд ВСУ нецелесообразно. Этим решением министерство фактически сняло вопрос о необходимости содержания крейсера на ГП "Николаевский судостроительный завод".

В концерне подчеркнули, что теперь Кабинет министров должен как можно быстрее принять окончательное решение о судьбе крейсера.

Укроборонпром готов достроить судно, но для этого необходмо предусмотреть средства в Государственном оборонном заказе на 2018 год.


Если Кабмин подтвердит отказ от "Украины", то крейсер можно либо продать, либо выделить средства на его дальнейшее содержание готовности на 95%. Николаевский судостроительный завод уже 3 год самостоятельно выполняет работы по содержанию крейсера, ведь их прекращение приведет к разрушению его энергетических узлов, элементов оборудования, экологического загрязнения акватории рек Буг и Ингул. Также в результате разрушения и проведения консервации специальных изделий и его составляющих стоимость крейсера в размере капитальных инвестиций упадет до стоимости металлолома.

С февраля 2015 государство прекратило компенсировать расходы Николаевского судостроительного завода на содержание ракетного крейсера "Украина". В результате долги государства перед заводом и его работниками достигли 61,1 млн грн.


Источник: Фокус

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