Полиция рассматривает пять версий самоубийства лётчика Владислава Волошина

Вызвавшее нездоровый ажиотаж в российских СМИ самоубийство лётчика и ветерана АТО Владислава Волошина в Николаеве имеет пять версий.





Об этом заявила николаевская полиция.





В настоящее время рассматриваются все возможные причины самоубийства и.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", бывшего военного летчика и ветерана АТО Владислава Волошина.





Правоохранители акцентировали внимание на том, что дабы подтвердить существующие версии, либо опровергнуть их, требуется провести ряд экспертиз, а также следственных мероприятий. Также в настоящее время ведется опрос всего круга общения погибшего, что поможет восстановить общую картину трагедии.



Владислав Волошин, который последние несколько месяцев руководил областным коммунальным предприятием «Николаевский международный аэропорт».





Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время выстрела дома находилась вся его семья.





По предварительным данным, выстрел был осуществлен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.





По словам родственников, погибший в последнее время находился в угнетенном состоянии и высказывал тревожные намерения.





Владислав Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Он неоднократно наносил удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета. После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Он катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ.





Российские власти обвиняли Владислава Волошина в атаке на малайзийский «Боинг МН17», сбитый над Донбассом. Эта версия полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.





Из армии Владислав уволился по семейным обстоятельствам, в связи с болезнью младшего ребёнка. Волошин награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.





Источник: НикВести



