Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного послом у Британії та Ірландії. Указ №316/2024 опубліковано на сайті президента.

"Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії й Північної Ірландії", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнено з військової служби. Генерал ще у лютому написав рапорт на звільнення. Цьому передував неабиякий тиск на військовослужбовця, багато інсинуацій з боку провладних депутатів і розбіжностей у поглядах на ведення війни з керівництвом держави. Вск це відбувалося на очах у суспільства.

Але пізніше генерал був удостоєний звання Героя України, що є справедливим, тому що ldf роки повномасштабної війни українці відчували себе під надійним захистом ЗСУ, попри всі атаки ворога. Залужний підняв авторитет українського війська і довіру суспільства до ЗСУ на неабияку висоту. Але чутки про звільнення, які спростовувалися владою деякий час, все ж стали правдою, і після проходження ВЛК бойового генерала, головнокомандувача визнали непридатним до військової служби. І хоча на тлі мобілізації в Україні це виглядає мало не знущанням над загартованим військовим, Залужний, вже як людина, яка має у майбутньому приймати складні політичні рішення, стоїчно переніс усі образи на свою адресу - як військовий він має міцні нерви.

Так, політичні рішення, бо справдилися і інші чутки, які довгий час ходили у суспільстві: про призначення Залужного послом України у Великій Британії. Адже почесне призначення має декілька пунктів: усунення можливого політичного опонента, який може отримати величезну народну підтримку, укріплення позицій України, реверанс країнам Заходу, які бачать досить шанобливе ставлення влади до звільненого головкома.

Нині генерал Валерій Залужний (до речі, за ним залишили право носити військовий однострій) призначений на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України у Британії.

Авторитетна і шанована фігура колишнього головкома, нарешті, як здається декому, усунена з політичної арени. Але у Пана Посла є якості, які надихають: стратегічне мислення, залізна витримка у будь-яких обставинах, чітке уявлення про майбутнє України і великий багаж знань за плечима. Тому його перебування на цьому посту, без сумніву, принесе корить державі.

А суспільство - чекатиме.

Оглядач, InfoKava