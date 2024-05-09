"Підтримати"
Тренди:
Новини
Секрети майстрів: як створюються унікальні нагороди вручну PR
В прокат вийшов художній фільм про українське Розстріляне Відродження
Генерал Залужний віднині воюватиме на дипломатичному фронті
Яке місце прогнозують букмекери українським виконавицям на "Євробаченні"
Чи розжене проросійська влада грузинський Майдан
Чи можливо буде оскаржити рішення ВЛК
НБУ запровадив найбільший пакет послаблень валютних обмежень з початку війни
Український хакер отримав багатомільйонний штраф та 13 років в'язниці у США за кіберзлочини
17-річний студент КПІ отримав 100 тисяч доларів за розбобку роботів для розмінування
Українська мова значно поширилася у популярних соціальних мережах - дослідження
Які гарантії матиміть військовослужбовці згідно закону про статус ветеранів війни
Україна веде перемовини про обмеження супутникових зйомок її території під час війни
У Грузії на тлі протестів прийняли відверто скопійований з російського "закон про іноагентів"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг побував з неоголошеним візитом у Києві
Фіцо грубо поглузував зі словаків за їхню допомогу Україні і образив українців
Всі новини
Колумністика

Генерал Залужний віднині воюватиме на дипломатичному фронті

22:43, 09 травень 2024
10
Версія для друку

 

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного послом у Британії та Ірландії. Указ №316/2024 опубліковано на сайті президента. 

"Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії й Північної Ірландії", — сказано у повідомленні. 

Нагадаємо, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнено з військової служби. Генерал ще у лютому написав рапорт на звільнення. Цьому передував неабиякий тиск на військовослужбовця, багато інсинуацій з боку провладних депутатів і розбіжностей у поглядах на ведення війни з керівництвом держави. Вск це відбувалося на очах у суспільства.

Але пізніше генерал був удостоєний звання Героя України, що є справедливим, тому що ldf роки повномасштабної війни українці відчували себе під надійним захистом ЗСУ, попри всі атаки ворога. Залужний підняв авторитет українського війська  і довіру суспільства до ЗСУ на неабияку висоту. Але чутки про звільнення, які спростовувалися владою деякий час, все ж стали правдою, і після проходження ВЛК бойового генерала, головнокомандувача визнали  непридатним до військової служби. І хоча на тлі мобілізації в Україні це виглядає мало не знущанням над загартованим військовим, Залужний, вже як людина, яка має у майбутньому приймати складні політичні рішення, стоїчно переніс усі образи на свою адресу - як військовий він має міцні нерви.

Так, політичні рішення, бо справдилися і інші чутки, які довгий час ходили у суспільстві: про призначення Залужного послом України у Великій Британії. Адже почесне призначення має декілька пунктів: усунення можливого політичного опонента, який може отримати величезну народну підтримку, укріплення позицій України, реверанс країнам Заходу, які бачать досить шанобливе ставлення  влади до звільненого головкома.

Нині генерал Валерій Залужний (до речі, за ним залишили право носити військовий однострій) призначений на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України у Британії.

Авторитетна і шанована фігура колишнього головкома, нарешті, як здається декому, усунена з політичної арени. Але у Пана Посла є якості, які надихають: стратегічне мислення, залізна витримка у будь-яких обставинах, чітке уявлення про майбутнє України і великий багаж знань за плечима. Тому його перебування на цьому посту, без сумніву, принесе корить державі.

А суспільство - чекатиме.

Оглядач, InfoKava


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще