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Бизнес / Промышленность
Вчера, 21:12
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Вагоностроители из Крюкова создают для Украины современный, комфортный пригородный поезд

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в 2019 году инвестирует примерно 200 млн грн в разработку современного пригородного электропоезда, передает слова председателя наблюдательного комитета КВСЗ Владимира Приходько пресс-служба предприятия.

Согласно этой информации, завод в 2019 году будет заниматься пригородными составами, дизельными и электрическими. У КВСЗ есть контракт с «Укрзалізницею» на сборку 6 дизель-поездов (они будут состоять из трех вагонов и предположительно поступят во Львовскую область), а 200 млн инвестиций должны пойти на разработку и создание пригородного электропоезда.

"У КВСЗ нет выбора, предприятие должно инвестировать в современные технологии, чтобы жить и работать завтра", - прокомментировал планы на 2019 год Приходько.

В то же время он отметил, что этот объем инвестиций в десятки раз меньше, чем необходимо для развития и достижения уровня европейских производителей, чтобы конкурировать с ними.


Источник: https://tehnot.com









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