Яготинский маслозавод подал в суд на пользователя Фейсбука

«Информация, которая была распространена Татьяной Чумак по качеству продукции ПАО" Яготинский маслозавод ", воспринимается нами как нарочно спланированная акция по дискредитации ПАО" Яготинский маслозавод "со стороны конкурентов и, соответственно, умышленно унижения деловой репутации добросовестного производителя продуктов питания», - отметил председатель

правления ОАО «Яготинский маслозавод» Александр Сиренко.



Как утверждается в материале, политика предприятия ОАО «Яготинский маслозавод» основывается на производстве только качественного продукта из натурального сырья, закупаемого исключительно у фермерских хозяйств.

Любые примеси к молоку не суммируются.

Вся продукция соответствует требованиям украинского законодательства относительно качества и безопасности пищевых продуктов.