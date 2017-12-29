Яготинский маслозавод подал в суд на пользователя Фейсбука

"Яготинский маслозавод" создал прецедент: судебное преследование пользователя Фейсбука с одновременным обвинением в спланированной акции. ОАО «Яготинский маслозавод» подал в Приморский районный суд Одессы исковое заявление в Чумак Т. В. о защите деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании морального вреда.
На такие действия, по сообщению сайта Молочный альянс, предприятие побудило размещения Татьяной Чумак на ее личной странице в социальной сети Facebook ложной, по мнению предприятия, информации и видео по качеству молока ТМ «Яготинское» 2,6% жира в упаковке пюр-пак. Эта информация получила широкое распространение в Интернет, чем нанесла репутационный ущерб бренда «Яготинське».
На такие действия, по сообщению сайта Молочный альянс, предприятие побудило размещения Татьяной Чумак на ее личной странице в социальной сети Facebook ложной, по мнению предприятия, информации и видео по качеству молока ТМ «Яготинское» 2,6% жира в упаковке пюр-пак. Эта информация получила широкое распространение в Интернет, чем нанесла репутационный ущерб бренда «Яготинське».
«Информация, которая была распространена Татьяной Чумак по качеству продукции ПАО" Яготинский маслозавод ", воспринимается нами как нарочно спланированная акция по дискредитации ПАО" Яготинский маслозавод "со стороны конкурентов и, соответственно, умышленно унижения деловой репутации добросовестного производителя продуктов питания», - отметил председатель правления ОАО «Яготинский маслозавод» Александр Сиренко.
Как утверждается в материале, политика предприятия ОАО «Яготинский маслозавод» основывается на производстве только качественного продукта из натурального сырья, закупаемого исключительно у фермерских хозяйств. Любые примеси к молоку не суммируются. Вся продукция соответствует требованиям украинского законодательства относительно качества и безопасности пищевых продуктов.
Как утверждается в материале, политика предприятия ОАО «Яготинский маслозавод» основывается на производстве только качественного продукта из натурального сырья, закупаемого исключительно у фермерских хозяйств. Любые примеси к молоку не суммируются. Вся продукция соответствует требованиям украинского законодательства относительно качества и безопасности пищевых продуктов.
В то же время, пользователи соцсети интересуются, подал ли "Яготинский маслозавод" в суд на "Харьковстандартметрологию", которая ещё в 2016 году внесла сливочное масло Яготинского маслозавода в рейтинг "антимасел"? Об этом в своё время написали Факты. Об подобном писал в своё время и директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook. Может быть, прежде чем подавать в суд, следовало провести внутреннее расследование, встретиться с Т, Чумак и проверить, что это было вообще? Тем более, что многие пользователи соцсетей вступились за предприятие. Или проще - сразу со всеми пересудиться?