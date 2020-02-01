Драма поколения: пенсий не будет. Три вывода из "переписи Дубилета"

В Кабмине представили оценку населения Украины. Прогноз неутешителен: скоро украинцы могут остаться без пенсий. Ситуацию изданию "Фокус" комментирует глава совета фонда "Взаимопомощь" от кампании "Лига Пенсия" Ольга Бондаренко.

Отдельный вид графического искусства – когда в одном изображении, построенном на большом массиве данных, умещаются масштабные процессы, затрагивающие несколько поколений, буквально десятки миллионов людей.

Хороший пример такой визуализации – возрастно-половая пирамида, которую вместе с общей оценкой населения Украины на прошлой неделе презентовал министр Кабминета министров Дмитрий Дубилет.

То, что я увидела на графике не оставляет сомнений: у меня точно не будет государственной пенсии: ее некому будет платить. И это далеко не единственная плохая мысль, на которую наталкивают эти данные: пенсий не будет у большинства из молодых украинцев.

Пенсий не будет у всех

То, что Украина испытывает большие проблемы с демографией – не новость. Несколько месяцев назад я уже писала, что, по некоторым прогнозам, в 2050 году (через 30 лет) 10 украинцев трудоспособного возраста будут содержать 23 пенсионеров.

Исследование Дубилета несколько смещает временной горизонт, на котором у нас могут начаться катастрофические проблемы с пенсионной системой.

Спад в рождаемости середины 90-х – давно выделялся на возрастно-половых пирамидах Украины разных лет. Его следствие – сейчас мы имеет в два раза меньше 15-25-летних украинцев, чем 30-40-летних граждан.

К чему приводит такая струкутра населения, мы увидим в обозримой перспективе: трудоспособного населения все меньше, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, в относительных цифрах, все больше.

Благодаря, "пирамиде" по состоянию на 2020 год, мы видим, что проблема не просто не исчезла, она усугубляется: в последние несколько лет Украина пережила (и, возможно, до сих пор переживает) новый спад рождаемости, похожий по масштабам на то, что было в 90-х. Это значит, что уже через 10-15 лет мы будем говорить о настоящем трудовом кризисе: молодежи будет в 2 раза меньше, чем украинцев в возрасте 40+.

Это приговор для солидарной пенсионной системы. Согласно исследованию USAID, в 2035 году средняя пенсия в Украине составит 23% от валовой средней зарплаты (учитывает налоги и взносы). По данным Пенсионного фонда, размер средней пенсии в 2019 году составил около 3100 грн – это порядка 30% от валовых зарплат.

Кто будет платить эти 23% – большой вопрос. Помимо демографических проблем нельзя забывать и экономической составляющей: трудовую миграцию никто не отменял. Нет гарантии, что наша молодежь, которой и без того недостаточно для содержания всех пенсионеров, через несколько лет не предпочтет Украине какую-либо другую страну.



Государство решает проблему медленно

Потенциальные проблемы уже давно обсуждаются на высшем государственном уровне. В 2017 году в Украине началась реформа, которая предусматривала, что с 2019 года у нас появится второй уровень пенсионной системы – обязательные накопительные пенсии.

До сих пор этого так и не произошло. Новый ориентир – 2023 год, пять лет спустя после реформы 2017 года и 20 – после того, как в Украине появились законодательные нормы, позволяющие гражданам накапливать на пенсию.

В 2018 году – примерно за полгода до граничного срока внедрения второго уровня – в парламенте находилось сразу два конкурирующих законопроекта: один депутатский, другой – разработанный Нацкомиссией по ценным бумагам.

Законы представляли разные концепции работы рынка (кто контролирует обязательные накопления, каких участников допускать), но ни одна так и не приблизилась к внедрению на практике.

Сейчас в Верховной Раде снова появился закон, похожий на предложение НКЦБФР 2017 года. Будет ли оно поддержано? Вопрос, как и прежде, дискуссионный и требующий доработки. Как и в прошлый раз, есть мнение, что он не решит проблему, а наоборот – спровоцирует дополнительные затраты бюджета и потенциальную коррупцию.

Это значит, что основные дискуссии о том, как создать безопасную систему пенсионных накоплений в Украине, еще впереди. "Перепись Дубилета" показывает, что времени на споры осталось не так уж и много.



Украинцы не понимают масштаба угрозы

Что будет, если в 2023 году, накопительные пенсии так и не появятся в Украине? Украинские пенсионеры – нынешние и потенциальные – в таком случае имеют два варианта. Первый – ждать, пока демографические проблемы окончательно подкосят солидарную систему. Второй – накапливать самостоятельно.

Такая возможность у украинцев есть уже 20 лет. По данным Нацкомфинуслуг, на начало июля 2019 в Украине было 63 негосударственных пенсионных фонда – так называемый третий уровень пенсионной системы.

Многие из частных фондов демонстрируют стабильно хорошие показатели, давая доходность в 15% годовых и выше, что превышает инфляцию за последние три года. При этом никто не заставляет украинцев все свои сбережения отдавать НПФ: даже суммы в 100-200-500 грн в месяц через 20 лет могут стать ощутимой прибавкой к государственной пенсии.

Но пока количество участников негосударственных пенсионных фондов неприятно впечатляет – 868,6 тыс. человек. В стране с 12,4 млн граждан пенсионного и предпенсионного возраста, такая статистика не может не пугать.



А тем временем в Украине проведут

масштабную проверку пенсионных выплат

Юрист Александр Плахотник уточнил, что выплаты может остановить как решение суда, так и местное подразделение Пенсионного фонда.

Так, пенсию могут отменить из-за того, что она назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения. Это можно легко проверить в ходе верификации.

"В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых было установлено и/или осуществляется выплата пенсии, решением территориального органа Пенсионного фонда Украины размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются в соответствии с законом без учета таких данных", – говорится в законе.

Также пенсия не будет начисляться тем пенсионерам, которые на длительный срок уезжают за границу. Речь идет о том отрезке времени, который они будут отсутствовать на территории страны.

Кроме того, пенсия будет приостановлена в случае смерти пенсионера и в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд.

"Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты", – говорится в документе.







