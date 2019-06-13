По музеям мира теперь можно гулять на онлайн-экскурсиях в Google

Google запустил тематическую онлайн-экспозицию, посвящённую миру живой природы и эволюции человечества. Пользователям предлагается посетить 150 интерактивных выставок с 300 тысячами фотографий и видео и 30 виртуальными турами по 50 музеям мира. Выставка доступна на сайте проекта Google Arts & Culture.

Как сообщают разработчики, они использовали технологию виртуальной реальности, чтобы «оживить» некоторые экспонаты, например, Жираффатитана из Музея естественной истории в Берлине, одного из самых высоких динозавров, когда-либо живших на планете.

Посетителям онлайн-выставки также предлагают посмотреть, как выглядят 3 000 видов живых существ, собранных в одном гигантском шкафу, и узнать, как могли выглядеть наши предки.

Экспонаты можно рассмотреть в браузере, а также в новом приложении Google Arts & Culture на устройствах iOS и Android. Панорамные видео доступны также на YouTube. Все интерактивные выставки и онлайн-экскурсии проводятся на английском языке.







