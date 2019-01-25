"Бойковское кольцо": как малые села разрбатывают совместные планы своего развития

В селе Славском Сколевского района Львовской области состоялся круглый стол «Перспективы развития субрегионального туристско-рекреационного кластера «Магура» на границе Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей». Об этом сообщили в Славском поселковом совете.

Участники круглого стола единодушно поддержали идею создания нового кластера для сотрудничества трех областей - Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской. Сотрудничество планируется для создания надежного транспортного сообщения - Славское-Пилипец-Вышков-Славское («бойковске кольцо»). Это необходимость, которая позволит активно развивать инфраструктуру и туристско-рекреационный потенциал каждой общины.

«Сейчас эти населенные пункты, по факту, отрезаны друг от друга. «Бойкивске кольцо» сделает их транзитными и выведет из статуса «тупиковых», а значит увеличит поток туристов между областями. Ко всему, это еще и безумная экономия времени и денег. К примеру, сейчас расстояние от Славского до Вишкова составляет 160 км, а после строительства новой автодороги составит 30 км. Экономия колоссальная», - подчеркнул глава Славского ОТГ Владимир Бега.

Участники определили наиболее целесообразный и потенциально эффективный формат сотрудничества - создание Ассоциации органов местного самоуправления горных территорий.

Еще в декабре 2018 представители местного самоуправления Славского ОТГ Львовской области, поселка Выгода и города Долина Ивано-Франковской области подписали меморандум, который стал отправной точкой для сотрудничества в сфере экономического развития этих общин и создание субрегионального кластера.



Источник: https://zik.ua































