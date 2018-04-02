» » Андрей Данилко считает, что зарабатывать деньги на выступлениях у агрессора - морально и приемлемо

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Андрей Данилко считает, что зарабатывать деньги на выступлениях у агрессора - морально и приемлемо

Однажды наступает момент, когда маска, которую артист избрал для своего персонажа, падает, и оказывается, что она... давно стала его лицом!


Такие метаморфозы в течение последних четырёх лет украинцы наблюдали часто: Ани Лорак, Светлана Лобода, Моисеенко и Данилец и многие другие, которые, являясь, по факту украинцами, общего с Украиной имеют только украинский акцент, поскольку такого понятия, как верность Родине и моральность они в своём арсенале не имеют. Прекрасно понимая, что Украина четвёртый год отражает агрессию России, они делают вид, что они - "вне политики", "над ситуацией", "за мир и дружбу между народами". Хотя действительность куда проще и циничнее - деньги и известность, которыми обычно и расплачиваются с манкуртами.


В пресс-конференции, которую дал Андрей Данилко, он сказал, что выступает на закрытых концертах в России, что всех, кто срывает концерты пророссийских украинских артистов, считает действиями проплаченных людей, которые устраивают себе на них пиар. Ну а всех, кто выступает перед нуворишами в стране-агрессоре, он считает обычными людьми, которые пытаются заработать.


То есть, выступать перед теми, кто финансирует оккупацию Донбасса и поддерживает аннексию Крыма (не думаем же мы, что закрытые вечеринки устраивают голые и нищие?), получив деньги, фактически, за кровь и боль своих соотечественников, - это, по мнению, Андрея Данилко - нормальная позиция.


Источник: Думская ТВ

Фото: Пушкинская



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