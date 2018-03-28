Победительница "Евровидения", украинская певица Джамала родила первенца. Она написала об этом в Instagram и сообщила имя малыша, которое оказалось экзотическим и красивым.

Как оказалось, певица стала мамой 27 марта. Своему супругу Сеит-Бекиру Сулейманову она родила сына. Мальчику дали необычное имя — Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.





«Наш маленький принц. Моя лучшая песня. Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. 27.03.2018», — написала артистка.





В декретный отпуск певица не собирается: в её графике стоит судейство в "Голосе страны" и участие в жюри в отборе на Евровидение-2018. Но, судя по всему, помощь певице обеспечена, малыш не будет обделён вниманием, да и Джамала собирается уделять ему максимум внимания.



