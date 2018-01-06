За неуплату алиментов арестовали и распродают имущество шоумена Антона Мухарского

Телеведущая Снежана Егорова, которая была женой известного шоумена, писателя и музыканта, выступавшего под псевдонимом Орест Лютый, подала иск, и имущество Мухарского арестовано и распродается, чтобы погасить задолженность. А это ни много ни мало - 400 000 гривень.

Об этом в интервью "5 каналу" сообщила первый заместитель Министра юстиции Наталья Бернацкая, передает 24 канал.

"В случае Антона Мухарского, на 4 детей не уплачивались алименты, задолженность накопилась около 400 000 гривень за все время. Поэтому и арестовали его имущество", - сообщила Бернацкая.

Также она отметила, что часть арестованного имущества уже продана, а именно автомобиль с изображением Мухарского и его бывшей жены, актрисы Снежаны Егоровой.

Бернацкая уверена, что вступление в силу принятого Верховной Радой закона об усилении ответственности за неуплату алиментов улучшит ситуацию в этой сфере в Украине.

Напомним, украинский шоумен Антон Мухарский 11 декабря 2017 протестовал под стенами Оболонского суда. Он требовал, чтобы его услышал Министр юстиции Павел Петренко. А уже 12 декабря 2017 он вышел на Майдан Независимости с тем же требованием. Судя по всему, министерство таки "услышало" мужчину.

У Мухарского сложные отношения с экс-супругой, телеведущей Снежаной Егоровой, которая не позволяет ему видеться с детьми последние 8 месяцев, а когда он виделся раньше, то очень короткий срок и в присутствии Егоровой, на ее территории.

Разгневанная Егорова считает, что это просто ответ на то, что Мухарский ушел от нее к "маленькой гниде" (слова С.Егоровой в Фейсбуке), оставив ее с детьми.

К сожалению ситуации, когда заложниками неприязненных отношений взрослых становятся дети, нередки в Украине.