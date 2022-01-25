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Бахмутский "Эней" не дождался: в Украине усилят господдержку для книжных магазинов

22:30, 25 янв 2022
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Бахмутский "Эней" не дождался: в Украине усилят господдержку для книжных магазинов

Парламент в первом чтении поддержал законопроект, предлагающий субсидировать аренду украинским книжным магазинам, а также предоставлять несовершеннолетним сертификаты на книги. Решение принято во вторник, 25 января.

Ожидается, что это позволит увеличить сеть книжных магазинов в 4-5 раз, что приведет к созданию не менее 5 тысяч новых рабочих мест.
Законопроект предлагает программу господдержки для украинских книжных магазинов, которые будут продавать книги на украинском языке, языках ЕС и языках коренных народов Украины с использованием кассовых аппаратов (РРО) в книжных магазинах.
Таким магазинам предлагается предоставлять государственную субсидию для возмещения расходов по аренде помещения.
Отмечается, что сумма субсидии не может превышать стоимость аренды, а также не может быть больше 20% дохода, полученного по продаже книг в соответствующем книжном магазине.
Субсидия будет предоставляться ежеквартально с первого квартала 2023 года.
Кроме того, законопроектом предлагается предоставлять украинцам сертификат на приобретение книг при рождении и в 14 лет при получении паспорта.
Отмечается, что сумма сертификата составит треть прожиточного минимума.
Ожидаемая сумма расходов из бюджета на субсидии книжным магазинам в 2023 году составит от 52 до 86 млн. грн. На сертификаты предлагается тратить около 470-480 млн грн ежегодно. В последующие годы объем этих расходов в пересчете на прожиточные минимумы за соответствующий год не изменится.
Ранее сообщалось, что Рада приняла закон о качестве учебной литературы.
В Украине в 2021 году запретили ввоз 73 книг из РФ.
Напомним
В Бахмуте в прошлом году закрылся единственный книжный магазин с украинскими книгами - "Эней". Он работала почти пять лет, но его основатель и владелец Владимир Дериведмедь поддержки на уплату аренды не дождался: все продал и уехал из города...
Корреспондент


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