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Як зміняться пенсії й квітні - кому нарахують надбавку і скільки

23:32, 29 бер 2024
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У квітні вдруге за 2024 рік зростуть пенсії українців, які старше 65 років і мають повний стаж, проведуть перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, а також певні категорії пенсіонерів можуть отримати доплати від ООН.

Кому підвищать пенсію з 1 квітня

З 1 квітня 2024 року підвищаться пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж. Розмір пенсійної виплати вказаної категорії осіб, має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати.

 Розмір мінімально зарплати з 1 квітня збільшиться з 7100 грн до 8000 грн. Таким чином, у квітні така пенсія підвищиться з 2840 грн до 3200 грн.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2024 року, розмір повного стажу для отримання вказаної пенсії, складає 35 років для чоловіків, 30 — для жінок.

Також з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).

Як зростуть з 1 квітня виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 квітня 2024 року зросте розмір грошової допомоги у осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Зокрема, яким починаючи з 2014 року:

• присвоєно звання Герой України з врученням ордену Золота Зірка (у розмірі 3-х мінімальних заробітних плат — 24 000 грн);

• нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів (у розмірі 2-х мінімальних заробітних плат — 16 000 грн);

• нагороджено орденом За мужність трьох ступенів (у розмірі мінімальної заробітної плати — 8000 грн);

• нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів (у розмірі мінімальної заробітної плати — 8000 грн);

• членам сімей загиблих (померлих) громадян, з числа вищезазначених осіб (у розмірі мінімальної заробітної плати — 8000 грн).

 Вікова надбавка до пенсії у квітні

У квітні пенсія додатково збільшиться у тих, хто отримає право на доплату до пенсії за віком. Надбавку отримають пенсіонери, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років.

Компенсація виплачується у таких розмірах:

• особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;

• особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;

 • особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

Якщо у людини пенсія вища за 10 340,35 грн, то вікова надбавка не встановлюється.

Грошова допомога пенсіонерам від ВПП ООН

У квітні, пенсіонери можуть отримати додаткову грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проєкту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

• отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн;

• проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

• не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП ООН чи до ПФУ.

Виплата додаткової грошової допомоги проводиться на банківську картку або через Укрпошту.

Наразі, період, протягом якого надаватиметься щомісячна додаткова грошова допомога від ВПП ООН, залежить від фінансування проєкту. 

Джерело: NV


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