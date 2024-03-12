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"Укроборонпром" створив Центр реінтеграції ьа підтримки ветеранів
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"Укроборонпром" створив Центр реінтеграції ьа підтримки ветеранів

23:30, 12 бер 2024
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“Укроборонпром” створив Центр реінтеграції ветеранів, у якому працевлаштовуватимуть, організовуватимуть навчання, перекваліфікацію, надаватимуть послуги фізичної та психологічної реабілітації.

Відповідне рішення затвердила наглядова рада АТ “Українська оборонна промисловість”.

“Завдання Центру – не звичне працевлаштування ветеранів і ветеранок й залучення на підприємства військових із бойовим досвідом, а системна робота“, – йдеться у повідомлені.

 Робота буде спрямована на всебічну підтримку та адаптацію ветеранів до цивільного життя.

Зазначається, що Центр займатиметься:

підготовкою підприємств до повернення на роботу ветеранів;
організацією навчання для керівників і робітників;
перенавчанням і підвищенням кваліфікації для ветерaнів (за потреби).

Буде створено патронатний напрям, який взаємодіятиме з мобілізованими працівниками та їхніми родинами, надаватиме їм інформаційно-консультаційну, юридичну, психологічну та іншу підтримку завдяки власним ресурсам і партнерству з державними установами та громадськими організаціями.

Особливу увагу приділятимуть інклюзивності робочих місць, поліпшенню взаєморозуміння та створенню належної корпоративної культури.

Для цього Центр ветеранів працюватиме з колективами, куди приходять колишні військові, зауважили в Укроборонпромі.

“Ветерани та ветеранки у нас, як і раніше, відчуватимуть причетність до зброї та боротьби з російськими загарбниками. Їх бойовий досвід обов’язково стане в пригоді під час розробок, виробництва або ремонту продукції. Впевнений, що люди, які пройшли війну, посилять команду української оборонки“, – зазначив генеральний директор “Укроборонпрому” Герман Сметанін.

Нагадаємо, у лютому команда правозахисного центру розробила мобільний застосунок “Правовий навігатор” для військових, ветеранів та їхніх родин.

джерело: Мілітарний


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