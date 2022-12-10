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Новости / Война / Общество

Новини минулої доби. Дайджест

01:01, 10 дек 2022
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Нагадаємо декілька новин, які могли пройти повз вашу увагу.

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*Вийти на планові відключення електроенергії можливо за кілька днів – голова «Укренерго»

*Інфляція в Україні у листопаді сповільнилася до 0,7% – Держстат

*ВВП України в третьому кварталі впав на 30,8% – Держстат

*Чорні списки і тіньовий бан. Колишня оглядачка NYT опублікувала другу частину «Файлів Twitter»

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*США оголосили про нову військову допомогу для України на $275 млн

Джерело: Forbes Ukraine


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