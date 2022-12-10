Новини минулої доби. Дайджест

Нагадаємо декілька новин, які могли пройти повз вашу увагу.

«Укрнафта» демонтує паркан навколо головного офісу. Він із 2015-го мав захищати актив Коломойського від усіх

*Через ракетні удари Росії падіння ВВП України в листопаді може сягнути 41% – Мінекономіки

*Вийти на планові відключення електроенергії можливо за кілька днів – голова «Укренерго»

*Інфляція в Україні у листопаді сповільнилася до 0,7% – Держстат

*ВВП України в третьому кварталі впав на 30,8% – Держстат

*Чорні списки і тіньовий бан. Колишня оглядачка NYT опублікувала другу частину «Файлів Twitter»

*Норвегія виділить Україні $100 млн на відновлення енергетичної інфраструктури

*США оголосили про нову військову допомогу для України на $275 млн

Джерело: Forbes Ukraine